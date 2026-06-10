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Voditeljka Tijana Milutinović sinoć se pojavila u emisiji "Ami dži šou" sa osmehom na licu, iza koga se krio ne tako laka situacija. Naime, voditeljka je došla u emisiju, iako je bila povređena.

Kada ju je kolega Ognjen Amidžić najavio, Tijana Milutinović ušetala je u studio na visokim potpeticama, a potom je priznala:

- Ja ću morati da sednem zbog mog prsta koji je polomljen, ali sam vas opet sve ispoštovala - objasnila je Tijana, dok je Ognjen bio iznenađen.

Tijana Milutinović polomila prsta Foto: Printscreen

- Polomila si prst? Opet si se tukla s nekim? - našalio se Ognjen, budući da zna da je Tijana dugo godina trenirala karate.

- Sama sa sobom to jutro, ali šta da radim - objasnila je Tijana.

Poklon od Bogdana Bogdanovića

Voditeljka emisije "Amidži šou" Tijana Milutinović pojavila se na jednom modnom događaju.

Kada smo je pitali da li ćerka pokazuje interesovanje ka fudbalu, obzirom da je Tijana ranije imala veze sa istim, rekla je:

- Stigao je poklon iz Amerike od Bogdana i Bojane Bogdanović i klipersi su crveno beli, ona kada je to videla odmah kaže Crvena zvezda, i svakog puta kada prođemo pored Marakane ona meni mora da objasni da je tu njen tata igrao, ali kaže da je to za dečake. Za sada priča da želi da bude doktorka, ali nama je najvažnije da je srećna mi ćemo je podržati.

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