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Na sam pomen grupe Južni vetar svi pomisle na čuvenu petorku koju su činili Dragana Mirković, koja je bendu pristupila kao najmlađi član, zatim Šemsa Suljaković,Mile Kitić, Sinan Sakić i Kemal Malovčić, koje je okupio iskusni muzičar, bas gitarista Miodrag Ilić, poznatiji kao Mile Bas.

Posle mnogo godina najveći hitovi Južnog vetra čuće se uživo na stadionu "Tašmajdan" 27. juna za kada je zakazan spektakl "Južni vetar festival". Pored Dragane Mirković, Kemala Malovčića, Mileta Kitića učešće na koncertu potvrdili su i Marta Savić, Srećko Šušić, Gojko, Medo Sakić, Anica Milenković, Bane Vasić, Vanesa Šokčić, Sanja Maletić, Uroš Živković, a organizatori poručuju da spisak izvođača još nije konačan i da će u narednim danima biti predstavljena nova velika imena.

Osnivač Južnog vetra, najpopularnije muzičke grupe osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka je iz Leskovca, odnosno južne Srbije, pa je odlučio da po tome da naziv skupu tada najpopularnijih pevača u regionu.

1/6 Vidi galeriju Južni vetar Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Iz tog perioda potiču i neki od najvećih hitova produkcije: "Kad bi znao kako čeznem", "Sto ću čuda učiniti", "Spasi me samoće", "Milo moje, što te nema", "Jeleni košute ljube" Dragane Mirković, "Ej, otkad sam se rodio", "Reci sve želje", "Izađi na pet minuta", "Sve je postalo pepeo i dim", "Zaljubljen u tebe", "Pristajem na sve", "Zar za mene nema sreće", "Javi se, oteraj tugu", "Mi se volimo", "Što me pitaš", "Hej živote, hej sudbino", "Ja neću ljepšu", "Čaša ljubavi", "Mi smo bili jedan život", "Mogao sam biti car", "Hej, vi hitri dani", "Došao sam samo da te vidim", "Cvetaju lipe", "Okreće se kolo sreće", "Ko gubi", "Lažeš da si srećna" i mnogi drugi.

Južni vetar, na čelu sa Miletom Basom, mešajući folk sa orijentalnom muzikom, stekao je veliku popularnost, ali je okarakterisan i kao šund. U to vreme u SFR Jugoslavili postojao je i porez na šund, pa je Mile Bas plaćao najveći porez u državi, koji je navodno išao i do 96 odsto od prihoda.

Ipak, njihova zarada je i pored velikih troškova bila vrtoglavo velika, s obzirom da su tiraži prodatnih albuma bili su neverovatni, a brojke su išle čak i do milion!

- Pesme Južnog vetra su uglavnom pogađale prosečnog čoveka iz male sredine koji žudi za malim stvarima, malo pića i ljubavi. To se i danas često marginalizuje kao nešto seljačko i malograđansko, ali neosporno je da pesme Južnog vetra pogađaju emocijom pravo u jezgro svakog čoveka i ono što svima treba, a to je mali šljivik za rakiju i kućica na kraju sela - opisuju ljubitelji ove vrste muzike.

"Velika petorka", kako su ih još nazivali, harala je estradom sve do izbijanja građanskog rata na teritoriji bivše Jugoslavije, a onda je svako od njih nastavio solo karijeru i našao svoje mesto na estradnom nebu.

1/6 Vidi galeriju Južni vetar Foto: Printscreen/Instagram, Marko Karović, Nemanja Nikolić

Grupa, međutim, nije prestala da postoji. Sa njim su sarađivali i mnogi drugim pevači, a manje je poznato ko je sve bio deo te "folk porodice".

I pevačica Indira Radić je svoj prvi album 1992. godine izdala baš za "Južni vetar". Međutim, ova saradnja nije dugo trajala, pa je folkerka nakon izdavanja albuma za PGP-RTS, prešla u izadvačku kuću ZAM gde je stekla veću popularnost, a zatim u "Grand".

Među onima za koje malo ko zna da su snimali za Južni vetar je i Suzana Jovanović, ali i Snežana Babić Sneki, Hanka Paldum, Šerif Konjević, Jašar Ahmedovski, Šaban Bajramović, Ljubiša Stojanović Luis i mnogi drugi.

Ono što je neverovatno je da su svi članovi grupe napravili zavidne solo karijere i ostali na samom vrhu kada je u pitanju popularnost i uspeh, ali i novčani prihodi.

Karte za spektakl "Južni vetar festival" možete kupiti putem sajta: efinity.rs.

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

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