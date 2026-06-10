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Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović zvanično su prodali svoju ekskluzivnu nekretninu u Majamiju, smeštenu tik uz obalu Atlantskog okeana. Ova vila godinama je važila za jednu od najatraktivnijih nekretnina u njihovom vlasništvu, a prodaja je konačno realizovana nakon nekoliko godina oglašavanja.

Od 16,9 do 14,2 miliona dolara

Poznati bračni par Lepa Brena i Boba Živojinović je luksuznu vilu prvobitno oglasio po ceni od čak 16,9 miliona dolara. Međutim, usledila je korekcija cene na 14,6 miliona, da bi kuća na kraju dobila novog vlasnika za 14,2 miliona dolara. Prodaja je zvanično završena, s obzirom na to da se vila više ne nalazi u ponudama renomiranih agencija za promet luksuznih nekretnina.

1/5 Vidi galeriju Vila Lepe Brene u Majamiju Foto: Printscreen

Privatan prilaz za jahte, stakleni zidovi i lift do krova

Vila se prostire na impresivnih 550 kvadratnih metara, a poseduje šest spavaćih soba i sedam kupatila. Ono što ovu nekretninu čini posebno atraktivnom jeste direktan prilaz sa vode, koji vlasnicima omogućava da do kuće stignu jahtom.

Prednji deo vile je gotovo u potpunosti izrađen od staklenih površina, što donosi panoramski pogled na okolinu i obilje prirodnog svetla, dok je čitav enterijer opremljen luksuznim nameštajem uvezenim iz Italije. Posebnu pažnju privlači i lift koji vodi direktno do prostrane krovne terase.Bazen, đakuzi i papreno održavanje

Pored fascinantne unutrašnjosti, nekretnina raspolaže i bogato uređenim spoljnim prostorom namenjenim za boravak na otvorenom tokom cele godine. U dvorištu se nalaze bazen, đakuzi i letnja kuhinja. Iako je Lepa Brena ranije isticala da obožava način života u Majamiju i da bi tamo mogla da zamisli svoj život, vlasništvo nad ovakvom nekretninom zahtevalo je i visoke troškove, s obzirom na to da mesečno održavanje vile iznosi oko 2.000 dolara.