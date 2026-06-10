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Nedaleko od Trga partizana u gradu Užice nalazi se noćni klub u kom je napadnuta i povređena Jovana, ćerka našeg čuvenog trubača Dejana Petrovića.

Ekipa Kurira nalazi se na mestu gde se odigrao nemili događaj. Tom prilikom, razgovarali smo sa meštanima koji su i dalje pod utiskom nakon što su saznali za Jovanin slučaj.

Podsetimo, Jovana je povređena u predelu grkljana i kako je njen otac već naveo, ovakav udarac mogao je da izazove smrtni ishod.

1/5 Vidi galeriju Mesto gde se napad dogodio Foto: Marko Karović

“Oni su dobra porodica”

Najpre, razgovarali smo sa lokalnim taksistom koji tvrdi da je u mlađim danima bio blizak sa čuvenim trubačem. Istakao je da o njemu i njegovoj porodici ima samo najlepše reči.

- Jovana je dobra devojka, ona je iz dobre porodice. Strašno je to što joj se desilo. Potreslo je naš grad - rekao je on za Kurir.

“Više se ne govori mnogo o tome”

Konobar iz obližnjeg lokala kaže da Jovana često dolazi u kafić u kom on radi.

00:24 Ovo je noćni klub u Užicu u kom se dogodio napad na ćerku trubača Jovana Petrovića Izvor: Kurir/M.Karović

- Ona je smerna devojka, dolazila je ovde, nije bahata, vrlo je kulturna. U Užicu se dva dana govorilo o incidentu, sada se više i ne priča mnogo o tome. Danas mladi svašta rade po klubovima, piju i onda dođe do problema. Ne znam šta se tačno desilo, čuo sam da je Bojković umešan u sve, ali svakako je strašno ono što se dogodilo. Muškarci treba da budu nežniji prema ženama - zaključio je on.

Potom, pokazao nam je klub u kom se dogodio napad, istakavši da je to jedini klub u gradu u kom se mladi uveče okupljaju, a slike sa mesta napada pogledajte u galeriji ispod.

Noćni klub, za koji meštani ističu da je i jedini u kraju, obložen je mermernim pločicama, a dobar deo spoljasnošnosti je zastakljen reflektujućim staklom. Nalazi se u manjoj, mirnoj ulici pored teniskih terena. Preko puta je potok, a ono sto je naš reporter zabeležio je u vodi je veliki broj odbačenih flaša od alkoholnih pića. S obzirom na to da se neposredno preko puta nalazi noćni klub, nije isključeno da deo otpada potiče od njegovih posetilaca.

“Od svih poznatih, Dejan je jedini koji…”

-Od svih poznatih ličnosti koji su potekli iz Užica, Dejan Petrović je jedini koji se ovde kreć i dolazi. To je jedna divna porodica - rekao nam je čuvar obližnjeg parkinga kada smo ga pitali o njegovom poznatom sugrađaninu.

Podsetimo, Dejan Petrović se nedavno oglasio i za Blic ispričao u kakvom stanju je njegova ćerka sada. Tom prilikom, osvrnuo se na jezive posledice koje su mogle da je zadese.

- Ona je okej, teže guta i prošli smo sve preglede. Boli je jabučica na dodir i ima otok. Mogu da zamislim šta je moglo biti i kad se čovek udari u predelu vrata, moglo je nešto da se prekine i da čovek ostane invalid ili umre na licu mesta - zaključio je Dejan tada.

Ko je prvi počeo

Bojković je rekao da je incident počeo tako što je dečko Jovane Petrović, izvesni Marković, za koga tvrdi da je na odsluženju zatvorske kazne i višestruki je povratnik, napao njih u lokalu u momentu kada su se drugarice Jovane Petrović slikale sa njim i njegovim bratom.

Marković je mislio da se neko udvarao njegovoj devojci i tada je počeo napad, rekao je Bojković i počeo lično da smiri sukob, ali je Marković pretio da će ih izbosti nožem, dok se Jovana pozivala na najviše državne funkcionere i da su to prijatelji njenog oca.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Jovana je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i vređali ih navodnim rečima: "J***ćemo Vas ku**e, dr**e..." Dodala se incident desio nakon izlasla u kom su momci išli za njima u grupi i vređali iz navedenim rečima.

Podsetimo, Dejan Petrović je ranije izjavio da je njegova ćerka Jovana povređena u incidentu za koji tvrdi da je odgovoran brat Marka Bojkovića. Kako je naveo, nakon prijave policiji osumnjičeni je priveden, dok se njegova ćerka oporavlja kod kuće nakon lekarskih pregleda.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo.

Neprikladno obraćanje MMA borca

Nakon što je trubač Dejan Petrović javno govorio o incidentu u kojem je, prema njegovim tvrdnjama, povređena njegova ćerka Jovana, oglasio se i MMA borac Marko Bojković, koji je odlučio da odgovori na način koji ni malo nije prikladan.

Iako je prvobitno poručio da neće komentarisati slučaj dok se ne utvrde sve okolnosti, Bojković je, umesto da pokaže uzdržanost i poštovanje prema ozbiljnosti situacije, tokom noći na društvenim mrežama objavio niz poruka u kojima je izneo svoju verziju događaja i najavio objavljivanje navodnih dokaza za koje tvrdi da će rasvetliti čitav slučaj.

- Mislili ste da ćemo ćutati i podleći pritiscima? Naravno da ne, spremali smo se dobro za sve laži koje su iznete u medijima od strane čuvenog trubača Dejana Petrovića i njegove Jelene Petrović. Sutra će uslediti veliki medijski kontraudar i razotkrivanje svih laži, nameštanja meni i mojoj porodici, kao i umešanosti svih po imenu i prezimenu, sa sve dokazima od Užica, preko Beograda do Dubaija - napisao je MMA borac i dodao između ostalog:

- Budimo realni, malo kome je prijatno da gleda snimke svog deteta kojim je ucenjeno od strane kriminalaca, a sasvim slučajno mi ćemo biti prinuđeni da sve te snimke, na Vašu žalost, objavljujemo dok postavljamo brojna pitanja javno, koja će postavljati i nadležni organi, možda i ne tako javno. Vrata pakla se otvaraju, idemo tamo svi zajedno i neće nam pomoći ni kumovi, ni veze, ni moć, ni novac, već samo istina - naveo je u objavama na društvenoj mreži.

1/4 Vidi galeriju Marko Bojković Foto: Printscreen/Instagram

UIKS demantuje MMA borca

Iz UIKS su, naime, reagovali na izjavu Bojkovića "da su u lokalu u Užicu njega i njegovog brata napali lokalni dileri i lica na odsluženju zatvorske kazne, a da je kasnije slučaj u javnosti predstavljen potpuno drugačije od strane Jovane Petrović, odnosno njenog oca Dejana Petrovića".

- Povodom navoda da su lica na izvršenju kazne zatvora učestvovala u napadu koji se desio u lokalu u Užicu 5. juna, saopštavamo da nismo od nadležnih institucija dobili nijednu informaciju koja bi mogla takve navode da potkrepi - rečeno je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija UIKS.

Preko posrednika hteli izmirenje

- Da su hteli da se izvine, mogli su to da učine odmah sutradan, a ne da pobegnu odmah sa Zlatibora u Beograd - rekao je Petrović medijima.

Više puta smo kontaktirali Dejana za izjavu, ali nam muzičar nije odgovarao.

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