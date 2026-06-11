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Duško Šarić i Svetlana Ceca Dimitrić organizuju proslavu punoletstva svoje ćerke 21. juna, saznaje Kurir.

Ovaj događaj, koji bivši supružnici zajednički organizuju za svoju naslednicu, zasigurno će privući veliku pažnju javnosti ne samo zbog liste zvanica i najavljenog luksuza već i zbog reputacije porodice, koja je godinama predmet kontroverzi. Iako domaćini žele da ovaj datum obeleže kao porodični jubilej, činjenica je da se prezime Šarić često vezuje za afere koje su punile naslovne strane tokom prethodnih godina i da će to doprineti da slavlje bude još više propraćeno.

Akcenat na glamuru

Prema saznanjima, na proslavi će se pojaviti brojni predstavnici muzičke scene, među kojima su Zdravko Čolić, Maja Berović, Goga Sekulić, Nataša Bekvalac, Baja Mali Knindža, ali i mnogi drugi koji su godinama bliski sa Šarićima. Iako su formalno pozvani kao gosti, planirano je da svako od njih izvede po jedan blok pesama, što događaju daje karakter svojevrsnog estradnog programa.

Foto: Zorana Jevtić, Printskrin Instagram

Organizacija slavlja, kako navodi naš izvor, poklon je od strica Darka Šarića, čije ime je godinama povezivano sa ozbiljnim optužbama i sudskim postupcima.

Događaj će biti održan u luksuznom hotelu, poznatom po visokim cenama i ekskluzivnim uslugama. Cena menija iznosi oko 100 evra po osobi, a najavljeni su specijaliteti različitih svetskih kuhinja. Uz to, planirana je i skupa dekoracija, sa akcentom na glamur i vizuelni efekat, što dodatno podiže ukupne troškove organizacije.

1/5 Vidi galeriju Ovi pevači će pevati na proslavi kod Šarića Foto: Promo, Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC, ATA images

Kada se uzmu u obzir svi segmenti, angažovanje poznatih izvođača, ekskluzivna lokacija, bogat meni i scenografija, procene su da će slavlje koštati više desetina hiljada evra. Ipak, ono što ovaj događaj izdvaja od sličnih jeste kontekst u kojem se odvija, zbog čega se već sada može očekivati da će, osim zabave, izazvati i brojne komentare.

Podsetimo, Duško je rođeni brat Darka Šarića, koji važi za jednog od najpoznatijih i najmoćnijih krijumčara kokaina u Evropi.

1/7 Vidi galeriju Darko Šarić Foto: Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Stefan Stojanović/ Mondo

Šira javnost u regionu za njega je prvi put čula 2009. godine, kada je urugvajska policija zaplenila 2,8 tona kokaina na jahti "Maui". Istovremeno su u Srbiji tada uhapšeni i članovi njegove kriminalne grupe. Iste godine sprečen je još jedan pokušaj krijumčarenja oko 2,7 tona kokaina iz Južne Amerike ka Evropi.

Prema procenama policije, kriminalna organizacija koju je predvodio zarađivala je milijarde evra, dok su pojedini državni zvaničnici tvrdili da su godišnji prihodi dostizali i milijardu evra. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo je 2010. godine optužnicu protiv njegove grupe zbog šverca droge, uglavnom kokaina. Nakon višegodišnjeg bekstva Šarić je lociran i uhapšen 2014. u Južnoj Americi u zajedničkoj akciji srpskih i crnogorskih službi, a potom izručen i prebačen u Beograd, gde mu je suđeno pred Specijalnim sudom.

1/6 Vidi galeriju Duško Šarić Foto: Nemanja Nikolić

Suđenje još traje

On je 2018. osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca oko pet i po tona kokaina, dok je 2020. prvostepeno osuđen na dodatnih devet godina zatvora zbog pranja više od 20 miliona evra, koje je, prema presudi, ubacivao u legalne tokove.

Njegovo ime ponovo se našlo u centru pažnje 2024. godine, kada je podignuta nova optužnica protiv njega i Veljka Belivuka zbog sumnje da su organizovali likvidacije pripadnika suparničkog kriminalnog klana u Grčkoj. Suđenje u tom predmetu počelo je 2025. pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Foto: Zorana Jevtić, Kurir

Kurir.rs

Goga Sekulić: