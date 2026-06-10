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Mladi pevač Jakov Jozinović napravio je potez koji je već pokrenuo komentare na društvenim mrežama. Naime, pevač je najavio da će svoj prvi studijski album objaviti 14. juna, upravo na rođendan Svetlane Cece Ražnatović.

Da li je u pitanju slučajnost, omaž pevačici ili pokušaj da se preotme mesec koji je godinama vezan za Cecu, ostaje da se vidi.

Jedni će reći da je u pitanju lep omaž folk zvezdi, dok će drugi smatrati da je mladi pevač svesno odabrao datum koji u estradnim krugovima već odavno nosi Cecin pečat.

Kako god bilo, 14. jun ove godine biće u znaku dva velika povoda - Cecinog rođendana i izlaska prvog albuma Jakova Jozinovića.

Jakov Jozinović Foto: Printscreen Instagram

Svakao jedno je sigurno - jun za Ražnatovićevu nije običan mesec u godini.

Osim što je rođena 14. juna, poznato je da je Ceca tokom karijere upravo u ovom mesecu donosila neke od najvažnijih odluka i realizovala najveće projekte. Album „Poziv", objavljen je 17. juna 2013. godine, samo tri dana nakon njenog rođendana. Sa tog izdanja potekli su hitovi "Ime i prezime", "Poziv", "Da raskinem sa njom" i "Turbulentno", koji se i danas pevaju na njenim nastupima. Iste godine usledio je i koncert na Ušću, održan na Vidovdan, 28. juna. Dve godine kasnije opet je zapevala na Ušću takođe na Vidovdan, 28. juna.

Ceca je želela da održi i "Ušće 3" 28. juna prošle godine, ali do toga nije došlo, jer kako joj je rečeno, taj datum nije bio slobodan, ali je ona poručila da ne odustaje od te želje.

Jun je bio važan za nju i 2016. godine kada je objavila album „Autogram", još jedno izdanje koje je izazvalo ogromnu pažnju publike.

I koncert na Marakni 2002. godine održala je u junu i to 17.

1/7 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović i Jakov Jozinović Foto: Dragan Kadic, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Zbog svega toga, nije čudno što mnogi smatraju da je upravo jun jedan od najprepoznatljivijih meseci na domaćoj estradi. Zato je odluka Jakova Jozinovića da svoj prvenac predstavi baš tada izazvala dodatnu pažnju.

Inače, iza Jakova je period velikih uspeha, a mnogi su pred njim. Nedavno je održao čak deset koncerata u Sava centru, puni Arene u bivšoj Jugoslaviji, rasprodao je i beogradsku u rekordnom roku, i to samo sa dve svoje pesme, a već neko vreme važi za jednog od retkih mladih pevača za koje se procenjuje da imaju potencijal da naprave ozbiljnu muzičku karijeru.

Njegovi fanovi s nestrpljenjem očekuju 14. jun kako bi čuli nove pesme.