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Pevačica Goca Božinovska iza sebe ima dva braka. Iz braka sa Zoranom Šijanom ima dvoje dece, sina Mirka i ćerku Jelenu, a pre Zorana imala je jedan brak. Naime, pre ljubavi sa Šijanom, Goca je bila udata za kompozitora Radeta Vučkovića sa kojim ima ćerku Jelenu.

Kako su mediji tada pisali, Goca Božinovska je prvog supruga upoznala na nastupu u jednoj kafani na Ibarskoj magistrali. Par je proveo tri godine u braku, a iako su se razveli ostali su u dobrim odnosima koji gaje i danas.

Njihova ćerka Jelena se ne pojavljuje često u medijima, ali na društvenim mreža često deli fotografije u sa ocem. Publici je ostala poznata po svom učešću u muzičkom takmičenju “Zvezde Granda“.

Foto: Nenad Kostić

Nakon ljubavi sa Radetom Vučkovićem, Goca je imala još jedan brak. Pevačica je na letovanju u Crnoj Gori upoznala Zorana Šijana za kojeg se udala nakon dva dana veze.

- To je bila ljubav na prvi pogled. Upoznali smo se u Herceg Novom, ja sam otišla na letovanje, nikad nisam ni pomislila da ću se udati. To veče smo Zlata i ja izašle sa našim drugom Krušom, on je bio Zoranov drug, tu noć smo celu proveli zajedno. Sledeće jutro je on morao da se vrati za Beograd, imao je svadbu, ženio se neki njegov drug. Otišao je, nismo razmenili ni telefone, ni ništa. Posle četiri dana smo se mi vratili s mora, sletele na aerodrom, on čovek stoji i čeka nas. Čeka avion, a to je bio treći avion od ujutru. Kao slučajno, čeka nekoga... Posle mi je rekao da je već jedan avion sleteo, da je on čekao i da pošto nismo izašli iz tog aviona, on je sačekao i ovaj, popodnevni. On nas je pozvao na ručak, otišle smo Zlata, ja, moja mama i Jelena moja, bila je mala. Otišle smo sa njim na ručak, ovde u Surčin, u neki sportski centar, sad više to ne postoji. Odvezao me je do stana, da ostavim dete i mamu, ja sam se presvukla, otišla i kupila nešto što je trebalo da im ostavim, i izašli smo - rekla je Goca jednom prilikom.

"Ćerko, skini se, da ti vide grudi"

1/7 Vidi galeriju jelena Vučković o najbolnijoj temi Foto: Printscreen

Pevačica Goca Božinovska privukla veliku pažnju javnosti kada je progovorila o fizičkom izgledu svoje starije naslednice, ali i o sopstvenim estetskim zahvatima zbog kojih se gorko pokajala.

Goca Božinovska je otvoreno pričala o tome kako njena ćerka Jelena ima izuzetno lepe i prirodne grudi, te je priznala da ju je neretko nagovarala da ih pokaže njenim prijateljicama.

- Prelepa jedna devojka sa prirodno prelepim grudima. Ja njoj često kažem kada dođe neka moja drugarica: "Jelena molim te samo se skini da ti vide grudi!" Ona kaže meni: "Mama, ti nisi normalna, sa tobom nešto nije u redu. Čuj da se skidam da me gledaju!" Ja joj kažem: "Sine molim te učini mi jer to su grudi kakve sam ja imala kao devojka" - ispričala je pevačica svojevremeno u jednoj emisiji, dok je njena ćerka Jelena otvoreno govorila o razvodu.

kurir / blic

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