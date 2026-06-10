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Od trenutka kada je objavljeno da će se 27. juna na Tašmajdanu održati veliki koncert Južnog vetra, među publikom se postavljalo samo jedno pitanje – ko će se sve od legendarne prve petorke pojaviti na ovom spektaklu koji već mesecima izaziva ogromnu pažnju ljubitelja narodne muzike?

Nakon što su svoje učešće potvrdili Dragana Mirković, Mile Kitić i Kemal Malovčić, interesovanje publike dodatno je poraslo, a jedno ime ostalo je u centru svih razgovora, komentara i nagađanja – Šemsa Suljaković.

Za mnoge, upravo je Šemsa jedan od najvećih simbola Južnog vetra. Tokom godina provedenih u kultnom sastavu otpevala je neke od najlepših i najvoljenijih pesama koje i danas žive među publikom. Njeni hitovi obeležili su čitavu jednu epohu, a generacije koje su odrastale uz muziku Južnog vetra sa razlogom je nazivaju kraljicom Južnog vetra.

Zato i ne čudi što su društvene mreže poslednjih nedelja preplavljene pitanjima da li će se upravo ona pojaviti na Tašmajdanu i zajedno sa kolegama vratiti publiku u vreme kada su nastajale pesme koje se i danas pevaju od prvog do poslednjeg stiha.

Šemsa Suljaković Foto: Facebook Šemsa Suljaković

Hiljade poruka, komentara i želja fanova stigle su do pevačice, a ona je sada odlučila da se oglasi i obrati svima koji sa nestrpljenjem očekuju odgovor.

„Zbog velikog broja poruka, želim da vas obavestim da moj nastup na koncertu Južnog vetra na Tašmajdanu još uvek nije potvrđen. Čim budem imala informacije, obavestiću vas na službenom Fejsbuk profilu“, napisala je Šemsa Suljaković.

Nakon njenog obraćanja usledila je prava lavina komentara. Fanovi iz svih krajeva regiona poručuju da bi upravo njen dolazak upotpunio veče koje se već sada naziva jednim od najvažnijih događaja godine kada je narodna muzika u pitanju. Mnogi ističu da ne mogu da zamisle priču o Južnom vetru bez Šemse i da se nadaju da će se na kraju ipak naći na bini Tašmajdana.

Jer kako zamisliti veče posvećeno Južnom vetru bez pesama koje su obeležile živote miliona ljudi? Kako ne poželeti da se sa bine ponovo začuju stihovi hitova „Izdali me prijatelji“, „Kako da ti pomognem“, „Razbio si čašu“, „7000 suza“ i mnogih drugih pesama koje su decenijama bile soundtrack najlepših, ali i najtežih životnih trenutaka brojne publike?

Foto: Damir Dervišagić

Dok se odbrojavaju dani do 27. juna, jedno pitanje i dalje ostaje bez konačnog odgovora. Da li će se Šemsa Suljaković pridružiti Dragani Mirković, Miletu Kitiću, Kemalu Malovčiću i ostalim zvezdama na velikoj proslavi muzike koja je promenila istoriju domaće estrade?

Odgovor će, po svemu sudeći, biti poznat uskoro. Do tada ostaje nada publike da će se na Tašmajdanu okupiti svi oni koji su stvarali magiju Južnog vetra i da će se te večeri, makar na nekoliko sati, vratiti vreme koje mnogi i danas pamte sa posebnom emocijom.

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