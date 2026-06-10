Slušaj vest

Rijaliti učesnici Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza pomirili su se! On joj je prešao preko afere sa Danetom (70) i njihovoj ljubavi dao još jednu šansu.

- Video sam šta ti rade, ne dam - rekao je Terza.

- Pa Terza šta ne daš na mene ako nismo zajedno - rekla je Sofija.

- Pa to nema veze s tim da li smo mi zajedno ili ne, ti si pored mene i to je kraj - rekao je Terza.

- Terza, moraš da kažeš da smo zajedno...Zbog mene, moje porodice, zbog mene - rekla je Sofija.

- Dobro, eto, zajedno smo - rekao je Terza.

- Ti znaš da si proveo više vremena sa mnom nego sa majkom svog deteta...Ja znam u pogledu kada si gledan, kakda si žedan, ti si sa mnom - rekla je Sofija.

Isplivale prepiske sa Danetom

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Da je čitava situacija oko Sofije i njenog starijeg ljubavnika još skandaloznija, dokazuju prepiske u kojima zadrugarka otvoreno moli Daneta da finansijski obezbedi njenu majku Brankicu dok ona boravi u rijalitiju.

- Da mami uplatiš svaki put koliko možeš jer još ne radi i trebaće joj. Ona nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od uplate kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš, napisala je Sofija.

Sofija je išla i korak dalje, zahtevajući sredstva za najosnovnije namirnice.

- Koliko možeš toliko, nije bitno dušo. Da ima za gorivo, za frižider, normalno. Ona, ako Bog dan, sledeći mesec će da se zaposli i brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer ona mi je najbitnija. Šta za mene, za mamu kažem, dušo. Dok ja nisam tu. Ja kad sam tu, ja rešim sve, ali kad ja nisam tu tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - pisalo je.

Pogledajte dodatni snimak: