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On se jednom prilikom osvrnuo na svoju bogatu karijeru i najveće uspehe koje je postigao.

Iako se muzikom bavi preko pet decenija, ne krije da je najbolji period njegove karijere bio kada je nastupao u čuvenom sastavu "Južni vetar“ zajedno sa Šemsom Suljaković, Draganom Mirković, Sinanom Sakićem i kemalom Malovčićem.

- Ja sam pre toga dva puta pobedio na festivalu Ilidža, imao sam najbolji bend, radili smo po najboljim lokalima, ali sam bio kafanski pevač, nisam imao pesama i hitova. Kada sam počeo sa „Južnim vertrom“, od prve pesme zaređao sam sedam, osam ploča sve hitove – rekao je on i dodao:

- To je najbolji period i moj temelj, sve ovo što sada radim je kao nadgradnja. Vežu me najlepše uspomene i za zajedničke turneje, druženje nije bilo ljubomore, nas petoro je bilo kao familija.

1/5 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Luka Belaćević, Printscreen X, Petar Aleksić



Mile je takođe priznao da je ovaj posao naporan, ali da ne bi ništa promenio u svojoj karijeri od početka pa sve do danas.

-Bilo je malo naporno, nije sve baš lako kao što izgleda. Stalno si pod nekim stresom, putovanja, dogovori. Ne bi menjao ništa, bio bih nezadovoljan ako bih tražio nešto više od ovoga što imam– zaključio je on za Grand.

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