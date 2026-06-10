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Bivša voditeljka i manekenka Katarina Vučetić pre 18 godina spasila je život jednom čoveku koji je želeo sebi da oduzme život na Brankovom mostu.

Naime, ona je dospela u centar medijske pažnje nakon što je spasila život čoveku koji je želeo da skoči sa Brankovog mosta.

Tada joj je cela Srbija skandirala: "Svaka čast devojko!".

Katarina se juče, 9. juna, oglasila na mrežama i objavila slike stare 18 godina, kada je ubedila dečka da ne skoči i tako mu spasila život.

Katarina ga je ubedila da to ne čini, a on joj je pružio ruku i sišao sa ograde. Tada su joj svi aplaudirali, ali ni ona nije želela da puno govori na tu temu.

- Postoje datumi koje ne slavimo glasno, ali ih nosimo zauvek u srcu. Danas se sećam dana kada je jedan život dobio novu šansu, a ja zauvek naučila koliko jedan trenutak može promeniti nečiju sudbinu - napisala je ona.

Kako je objasnila, njegov život je tada dobio drugu šansu, a ona se napšla na licu mesta samo zato što je ušla u pogrešan autobus.

Foto: Tviter

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- Jedan pogrešan autobus, jedna slučajna odluka koja je promenila nečiju sudbinu. Tada sam shvatila da život nekada najveće priče piše tamo gde ih.

- Kažu da je to bio pogrešan autobus. Danas znamo da je bio na pravom mestu, u pravo vreme - da promeni nečiju sudbinu. punih 18 godina slavimo život. Jer sve je dobro i samo dobro može da bude - napisala je.

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