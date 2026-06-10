GLAMUR NA NIVOU HOLIVUDA! Manuela Bijelić proslavila rođendan iz snova, Dragana ponosno pokazala svaki detalj! (FOTO)
Manuela Bijelić, ćerka pevačice Dragane Mirković i biznismena Tonija Bijelića, danas je proslavila 24. rođendan, a tim povodom organizovano je glamurozno slavlje na kojem se vodilo računa o svakom detalju. Ipak, najveću pažnju gostiju privukla je impresivna rođendanska torta.
Dragana Mirković je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila delić atmosfere sa proslave. Pevačica je na svom storiju objavila fotografiju na kojoj je u prvom planu raskošna torta, koja je svojim izgledom odmah privukla pažnju i izazvala brojne reakcije.
U pitanju je elegantna bela poslastica u vintidž stilu, bogato ukrašena nežnim roze ružama i sitnim cvećem, dok se na samom vrhu nalaze velike, svetlucave zlatne svećice u obliku broja 24. Da je svaki detalj proslave pažljivo isplaniran, govore i luksuzne, stilski ukrašene stolice u pozadini, kao i veliki zlatni baloni.
Crvena i plava elegancija
Osim besprekorne dekoracije, stajlinzi su bili na visini zadatka. Pevačica je na proslavi blistala u elegantnoj crvenoj haljini, dok je slavljenica za ovaj poseban dan odabrala predivnu plavu toaletu. Iako su se odlučile za potpuno različite i upečatljive boje, majka i ćerka su imale i jedan tajni modni dogovor.
Naime, obe su na ruci nosile potpuno isti, prefinjeni detalj – nežni beli cvet, koji je na poseban način simbolizovao njihovu povezanost.
Toni Bijeliće čestitao ćerki rođendan
U domu Dragane Mirković i Tonija Bijelića danas vlada posebno slavljeničko raspoloženje, s obzirom na to da je u pitanju veoma bitan i radostan dan za njihovu porodicu. Glavni razlog za ovo slavlje jeste predivan povod – njihova ćerka Manuela danas proslavlja svoj rođendan.
Ovaj poseban datum nije mogao proći nezapaženo, pa je ponosni otac odlučio da javno podeli svoju radost i ljubav prema naslednici. Tim povodom, Toni Bijelić se oglasio na društvenim mrežama. On je na svom zvaničnom Instagram profilu sa pratiocima podelio lepu i emotivnu uspomenu u vidu zajedničke fotografije sa ćerkom, a koja je nastala u nekom ranijem periodu.
Uz ovu sliku, Toni je svojoj ćerki uputio dirljivu i snažnu poruku, napisavši: „Srećan rođendan, princezo moja”.
Inače, Dragana Mirković i Toni Bijelić razveli su se zvanično prošle godine, a na sudu su podelili imovinu. Dvorac kraj Beča od 50 miliona evra je pripao Dragani Mirković, a firma luksuznih automobila Toniju, ali morali su i druge stavke da reše.