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Manuela Bijelić, ćerka pevačice Dragane Mirković i biznismena Tonija Bijelića, danas je proslavila 24. rođendan, a tim povodom organizovano je glamurozno slavlje na kojem se vodilo računa o svakom detalju. Ipak, najveću pažnju gostiju privukla je impresivna rođendanska torta.

Foto: Preent Screen

Dragana Mirković je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila delić atmosfere sa proslave. Pevačica je na svom storiju objavila fotografiju na kojoj je u prvom planu raskošna torta, koja je svojim izgledom odmah privukla pažnju i izazvala brojne reakcije.

U pitanju je elegantna bela poslastica u vintidž stilu, bogato ukrašena nežnim roze ružama i sitnim cvećem, dok se na samom vrhu nalaze velike, svetlucave zlatne svećice u obliku broja 24. Da je svaki detalj proslave pažljivo isplaniran, govore i luksuzne, stilski ukrašene stolice u pozadini, kao i veliki zlatni baloni.

Crvena i plava elegancija

Foto: Preent Screen

Osim besprekorne dekoracije, stajlinzi su bili na visini zadatka. Pevačica je na proslavi blistala u elegantnoj crvenoj haljini, dok je slavljenica za ovaj poseban dan odabrala predivnu plavu toaletu. Iako su se odlučile za potpuno različite i upečatljive boje, majka i ćerka su imale i jedan tajni modni dogovor.

Naime, obe su na ruci nosile potpuno isti, prefinjeni detalj – nežni beli cvet, koji je na poseban način simbolizovao njihovu povezanost.

Toni Bijeliće čestitao ćerki rođendan

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković sa ćerkom Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen/Instagram

U domu Dragane Mirković i Tonija Bijelića danas vlada posebno slavljeničko raspoloženje, s obzirom na to da je u pitanju veoma bitan i radostan dan za njihovu porodicu. Glavni razlog za ovo slavlje jeste predivan povod – njihova ćerka Manuela danas proslavlja svoj rođendan.

Ovaj poseban datum nije mogao proći nezapaženo, pa je ponosni otac odlučio da javno podeli svoju radost i ljubav prema naslednici. Tim povodom, Toni Bijelić se oglasio na društvenim mrežama. On je na svom zvaničnom Instagram profilu sa pratiocima podelio lepu i emotivnu uspomenu u vidu zajedničke fotografije sa ćerkom, a koja je nastala u nekom ranijem periodu.

Uz ovu sliku, Toni je svojoj ćerki uputio dirljivu i snažnu poruku, napisavši: „Srećan rođendan, princezo moja”.

Inače, Dragana Mirković i Toni Bijelić razveli su se zvanično prošle godine, a na sudu su podelili imovinu. Dvorac kraj Beča od 50 miliona evra je pripao Dragani Mirković, a firma luksuznih automobila Toniju, ali morali su i druge stavke da reše.