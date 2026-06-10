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Pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović sa sinom Damjanom uživaju u porodičnom domu u Višnjička Banja, koji su nedavno renovirali. Reč je o luksuznoj nekretnini čija se vrednost procenjuje na oko 500.000 evra.

Jelena je na svom Instagram profilu podelila delić porodične atmosfere tokom sunčanog dana u Beogradu. Posebnu pažnju privukli su kadrovi prostranog dvorišta koje odiše elegancijom i komforom. U centru pažnje našao se veliki bazen, omiljeno mesto za igru i osveženje najmlađih članova porodice.

Pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović sa sinom Damjanom uživaju u porodičnom domu u Višnjička Banja Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Dok su mališani uživali u vodi i zabavi, Jelena je pokazala da je pronašla svoj kutak za odmor, provodeći vreme u prijatnoj hladovini i uživajući u mirnoj atmosferi porodičnog doma.

U Slankamenu imaju prostranu kuću i dvorište

Pevač Slobodan Radanović sagradio je i ogromnu vilu u Slankamenu. Novi dom u kom će boraviti Sloba i njegova porodica, sin Damjan, supruga Jelena i njena deca iz prvog braka, prostire se na preko 300 kvadratnih metara.

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Sloba uložio 300.000 evra u biznis

Podsetimo, naaširoko se pisalo i pričalo da je pevač uložio vrtoglavu sumu - čak 300.000 evra, o čemu je i sam pričao.

Ovako je nekad Sloba izgledao:

Sloba Radanović nekada Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink, ATA images

- Ulazimo u nešto novo, kumu je to odavno poznato, ja sam se upustio u to samo zato što je i Goran u toj priči. Prolazilo mi je kroz glavu da otvorim svoj restoran, ali nisam nešto preterano razmišljao o tome. Nisam sebe puno video u tome, ali sa pravim ljudima. Neće mi pasti teško vođenje restorana jer imam kuma Gorana, neću zapostaviti nastupe, pevaću kao i sada ali neću zapostaviti ni restoran - rekao je Sloba Radanović tada za domaće medije.

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