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Novinske stupce godinama su punile još neke romanse koje su davno zaboravljene. Tako su Bajaga i Alka Vuica bili zajedno četiri godine, Bebi Dol ludo je volela pokojnog Masima Savića, dok je Ana Nikolić nedavno priznala da joj je Rodoljub Radulović, poznatiji kao Miša Banana, bio najveća ljubav u životu.

Burne ljubavi

1/6 Vidi galeriju Alka Vuica Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Bajaga se nedavno razveo nakon 33 godine braka, a njegova bivša supruga, sa kojom je dobio dvoje dece, ostala je nepoznata javnosti. Ipak, veza sa koleginicom Alkom Vuicom komentariše se i posle četiri decenije.

- Bili smo mladi i voleli smo se. Jedna od pesama koja je nastala iz naše ljubavi jeste 'Gde Dunav ljubi nebo'. I dalje smo prijatelji, čujemo se, viđamo... Ljubav je energija koja ne nestaje. Možda zaljubljenost prođe, ali prava ljubav ostaje zauvek - rekla je Alka. Bajaga je koleginici posvetio hitove "Zažmuri" i "Sa druge strane jastuka".

U isto vreme voleli su se Bebi Dol i Masimo Savić. Njihova veza osamdesetih godina bila je burna, a važili su za jedan od omiljenih parova u bivšoj Jugoslaviji. Oboje su tada bili na vrhuncu slave.

Foto: Preent Screen

- Bio je uporan da me osvoji i jednom me je na aerodromu dočekao sa cvećem. Tada je počelo sve. Upoznao me je sa majkom, koja je živela u Istri. Mnogo me je volela. Međutim, kada je krenuo rat, nismo mogli da se dogovorimo da li ćemo biti u Istri, Zagrebu ili Beogradu. Tad smo raskinuli - rekla je pevačica.

Bebi Dol nekad i sad:

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol nekad i sad Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Domaću javnost oduvek je intrigirao i ljubavni život Ane Nikolić. Pored braka sa reperom Stefanom Đurićem Rastom, njen privatni život obeležila je veza sa Mišom Bananom. Par je bio zajedno na početku pevačicine karijere, a biznismen joj je dao 100.000 evra za snimanje prvog albuma.

Ana Nikolić nekad i sad:

1/17 Vidi galeriju Ana Nikolić nekad i sad Foto: Kurir, Printscreen, Kurir štampano

- Miša Banana je moja najveća ljubav! Prema njemu nisam imala milosti. Zaletala sam mu se u auto kad bi me iznervirao - priznala je Ana.

Foto: Preent Screen

Aca Lukas i Sonja Vuksanović i nekoliko godina nakon razvoda intrigiraju javnost, a o njihovoj ljubavi nikada nije prestalo da se priča. Aca je zbog fatalne Sonje ostavio pevačicu sa kojom se zabavljao, Danijelu Vranić, a u braku su dobili ćerkicu Viktoriju.

Nakon burnog razvoda ostali su u dobrim odnosima, a nakon rastanka od nje pevač se nije ženio ponovo. Nekoliko puta u javnosti je istakao da je baš Sonja žena koju je najviše u životu voleo.

Venčanje Lukasa i Sonje:

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas i Sonja Foto: Damir Dervišagić, ATA images

Njihova ljubavna priča je dodatno bila interesantnija jer je Sonja bila u braku sa Acinim kolegom Željkom Šašićem sa kojim ima ćerku Sofiju.

Najveći estradni skandal i ljubavni trougao upravo je onaj u kojem su bili Aca Lukas, Sonja Vuksanović i Željko Šašić.

- U trenu sam se zaljubio u Sonju, koja je pokušala od mene da napravi namirisanu pudlicu. Stezala me je i gušila, a što je najgore, meni se to svidelo. Tek kad smo počeli da se svađamo, shvatio sam da se vraća onaj stari Aca, koji govori šta misli i radi ono što hoće. Sonja je pre mene bila supruga mog kolege, pevača Željka Šašića, kome sam pomogao da se izdigne iz prosečnosti i napravi zavidnu karijeru. Moja tadašnja supruga Nataša i Željkova Sonja upoznale su se, toliko su se zbližile da su otvorile zajednički butik. Posle su bile kao rogovi u vreći. Tada me je Željko zamolio da izgladim nesporazume. "Daj vidi da se pomire." Otišao sam u butik, isterao ih, uzeo ključ i obe oterao u pi**u materinu - piše u biografiji Ace Lukasa, u kojoj dalje navodi da mu je Željko tada rekao da se razvodi.