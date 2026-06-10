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Nakon brutalnog sukoba i teških reči koje su potresle imanje, Asmin Durdžić je odlučio da "promeni ploču" i pokuša da se opere kod Maje Marinković u programu uživo. U toku današnjeg izdanja popularne radio-emisije "Amnezija", koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana, glavni akteri bili su upravo Maja Marinković i Asmin Durdžić.

Njih dvoje su seli pred mikrofone kako bi raščistili račune nakon jučerašnjeg haosa, a Asminov potez u "Eliti" ostavio je mnoge u šoku.

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- Ja Maju stvarno ludo volim. Možda sam za ove sukobe najviše ja kriv - priznao je Asmin, pokušavajući da se opere od jezivih uvreda koje su pale između njih. On je dodao da mu ovakav turbulentan odnos zapravo prija:

- Ja volim ovo, mene ovo radi i ja hoću haos u životu. Ja se Maji izvinjavam za sve psovke.

Kao opravdanje za svoje ponašanje, Durdžić je naveo da je "poludeo" jer mu je Maja pretila zatvorom, ali joj je i zamerio potencijalni uticaj njenog oca na njihovu vezu.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Maja van sebe od ljubomore: "Poredio me je sa bivšima!"

Ipak, Maja, koja je javno priznala da je "bolesno ljubomorna", nije krila da su problemi u njihovoj vezi došli do tačke ključanja.

- Mi jednom nedeljno imamo svađu koja nas unakazi. Rekao mi je da će da j**e neku devojku na žurci, da sanja malu crnu devojku... - otkrila je Marinkovićeva detalje koji su je doveli do ludila.

Maja je oštro demantovala da njeni roditelji kroje njenu sudbinu, ističući:

- Meni otac i majka nikad nisu određivali sa kim ću da budem. Niko ne može da upravlja mojim životom!

Ono što ju je najviše zabolelo, kako kaže, jeste to što Asmin u afektu spominje druge ljude.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Jedno je kad se mi vređamo, ali on je uplitao treća lica, poredio me sa bivšima, govorio da smo sve iste k**ve - grmela je Maja u emisiji.

Videvši da je đavo odneo šalu, Asmin se brzo pravdao da je sve izgovorio u afektu i da je ona za njega "nešto posebno".

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