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Pevačica Zlata Petrović poslednje dve sezone rijalitija "Elita" pod stresom je zbog učešća sinova, a sada je otvorila dušu o ispadanju starijeg Mikija Dudića.

"Imali smo smrtni slučaj"

1/5 Vidi galeriju Hasan Dudić i Zlata Petrović Foto: Dragana Udovicic

Zlata je na samom početku razgovora otkrila da nije dobro jer su imali smrtni slučaj u porodici.

- Nisam dobro, imali smo smrtni slučaj. Od moje rođene sestre koja je preminula pre osam meseci, muž je danas preminuo. Ne znam šta da da vam kažem, baš sam nešto nikakva - započela je razgovor Zlata.

Pevačica je potom otkrila kako se oseća nakon što je njen sin Miki Dudić napustio rijaliti "Elita".

- I prošle godine sam bila skroz luda i blesava žena, zbog Jovana. Sada kada je bio Miki je bilo lakše, jer ipak nije bio u tim ljubavnim vezama i samim tim je drugačije u svakom smislu. On je po prirodi miran kao i Jovan, ali kad su te ljubavne veze u rijalitijima, to onda verovatno mora da bude tako. Hvala Bogu pa je sa Jovanom i sa Enom sve super i divno ispalo. Naravno da sam jedva čekala da mi dete izađe jer nisam ni bila za to, ali kako ja da zabranim čoveku koji ima 42 godine! Poželela sam mu sreću kad je krenuo i tako dalje, ali sam ipak očekivala da će ispasti jer nije on za takav rijaliti - bila je iskrena Zlata.

O Mikiju Dudiću

Pevačica je istakla da je ponosna na Mikijevo učešće, a najbolji pokazatelj toga su ljudi koji su joj tokom njegovog boravka u Šimanovcima prilazili sa rečima hvale za sina.

- Nisam neko ko voli da hvali svoju decu, ali to su negde i ljudi videli sami. Znam da, kad uđem negde, bilo da je u pitanju prodavnica ili pijaca, nekako su ga ljudi hvalili, ali to je jedna forma koja traži drugačiju priču, tako da sam ja očekivala da će on i ranije ispasti. Ja sam bila jako srećna, kao i njegova deca, pogotovo njegova ćerka koja je jedva čekala da ga vidi - ispričala nam je Zlata u dahu, pa se nadovezala na Mikijevo stanje nakon povretka u realnost bez kamera:

- On evo odmara već dva dana, ja mu kažem: "Dođi sine skuvala sam pasulj" da se jede nešto na kašiku. kaže da će doći kasnije. Tako da on odmara, okej je što se tog nekog psihičkog dela tiče jer znam da su ljudi malo poljuljani kada izađu napolje. Čudno mu je što viđa ljude, jer znate i sami da su tamo bili osuđeni jedni na druge.

1/8 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Printscreen

Na pitanje da li kao majka misli da je ovo pojavljivanje u rijalitiju ujedno i njegovo poslednje učešće u ovom formatu, Zlata je kao i uvek bila iskrena.

- Apsolutno nismo još stigli da pričamo o tome, samo sam želela da on ima svoj mir i da se odmori. Imao je problem sa mobilnim telefonom, zaboravio je šifru ali je uspeo to da reši. Sad je na telefonu i samo gleda klipove iz "Elite". Poznavajući svoju decu, mislim da ni jedan ni drugi, pogotovo Jovan, neće hteti više da učestvuju u rijalitiju, a ja sam po tom pitanju jako srećna da ne odu. Rekla sam svima njima, ko god da ide, ja ću da isključim sve televizore i negde ću se preseliti - rekla je šaljivo Zlata Petrović na kraju razgovora.

Kurir.rs/Informer