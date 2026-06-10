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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi u periodu od 2007. do 2015. godine bio je trener u dva kineska kluba, a onda se vratio u Srbiju i rešio da živi u samom centru glavnog grada.

Foto: Starsport

Nakon što je Piksi došao u Srbiju, odlučio je da vilu koju poseduje na Dedinju proda fudbaleru Dušku Tošiću za, kako se pričalo za 2.500.000 evra, te da se supruga Snežana i on presele u velelepnu vilu u samom srcu Beograda, koja se godinama nalazi u njihovom vlasništvu.

Foto: Preent Screen

Naime, nekretninu na nekoliko spratova do tada su izdavali jednoj amabasadi, međutim po povratku u Srbiju rešili su da raskinu ugovor o izdavanju i vrate se u nju. Novac od prodaje kuće na Dedinju rešili su da ulože u renoviranje vile u centru, pa su zato pomoćne prostorije koje se nalaze u zadnjem delu dvorišta srušili.

Kuća ima 246 kvadratnih metara i tri sprata. Renoviranje je odrađeno tako da je svaki sprat kao poseban stan. Piksi se odlučio na tu varijantu kako bi njegove ćerke Anja i Andrea imale svoj prostor kad dođu u Beograd - rekao je izvor jednom prilikom za "Informer".

Foto: Preent

Međutim velelepna vila sada izgleda potpuno drugačije. Umesto crvene nijanse sada je krasi bela boja, nova kapija i ozbiljna rasveta, a i sad je ukrašena novogodišnjom dekoracijom i to na svakom prozoru.

Komšije u Farncuskoj otkrile sve Piksijeve tajne

Podsetimo, Dragan Stojković Piksi poseduje luksuzne nekretnine u nekoliko država, a jedna od onih koja posebno privlači pažnju medija jeste ona koju godinama ima u Parizu.

1/9 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Printscreen Instagram

Naša ekipa je, boraveći u francuskoj prestonici, uspela da pronađe zgradu u kojoj Stojkovići imaju stan od 60 kvadrata i koji duže od decenije izdaju turistima s dubljim džepom.

Na licu mesta porazgovarali smo sa komšijama iz zgrade porodice Stojković, koji o njima imaju samo reči hvale.

Komšije ih vole

1/5 Vidi galeriju Piksijev stan Foto: Kurir, Printskrin

- Na pravom ste mestu. Ovde su godinama živeli Dragan, Snežana i njihova deca. Bili su divne komšije, uvek ljubazni i kulturni. Ovaj stan na trećem spratu izdaju duže od decenije, za to je zadužen Marko. On je divan mladić, jako je vredan i uvek lično dočekuje goste i sve sređuje kako bi klijenti bili zadovoljni smeštajem. Viđamo ga često s jednim prijateljem, koji mu verovatno pomaže oko posla. Njihov stan je jedan od najlepših u zgradi. Cene su ovde vrtoglavo skočile poslednjih godina, kad su ga kupili, bio je mnogo jeftiniji. Sada je kvadrat skoro 30.000 evra, što znači da mu je cena na tržištu 1.800.000 evra. Sećam se da su još davno hteli da ga prodaju, ali da su od toga odustali i odlučili da ga rentiraju, što se ispostavilo kao pravi potez - rekla je jedna od njegovih komšinica.