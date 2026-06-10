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Indira Radić - sa namerom da gradsku vrevu zameni tišinom i mirom - pronašla je utočište na Kosmaju, gde je pazarila jednu luks nekretninu. Koliko joj je tamo lepo, jasno je zahvaljujući njenim Instagram "storijima".

Kadrovima kojima je pokazala delić svog ondašnjeg parčeta raja, prenose mediji, svakako je pobrala sve simpatije svoje publike.

Bazen, luksuz i "dobre vibracije"

Na fotografiji iz njenog dvorišta u noćnim satima vidi se prostrani bazen koji sija jarko plavom bojom, okružen elegantno uređenim zelenilom, belim kamenčićima i visokim tujama koje joj pružaju potpunu privatnost od radoznalih pogleda.

1/5 Vidi galeriju Poznata pevačica Indira Radić odlučila je da gradsku vrevu zameni mirom i tišinom Foto: Printscreen

Da je Indiri Radić na planini sve potaman i da je organizovala život po svojoj meri, svedoči i njen opušten stav pored ivice bazena, uz jasnu poruku – "Bez stresa, samo dobre vibracije".

Stan na Banovom brdu prepustila sinu i snajki Ruskinji

Indiri je vremenom počeo da smeta život u Beogradu, pa sada u grad odlazi samo kada mora zbog poslovnih obaveza. Svoj prostrani stan na Banovom brdu, u kom je godinama živela, prepustila je sinu Severinu, njegovoj supruzi Ruskinji Elini i unuku Mihaelu.

Komšije sa Banovog brda imaju samo reči hvale za pevačicu, ističući da je bila izuzetno ljubazna i uvek spremna da pomogne, ali i dodaju da je u zgradi nisu videli sigurno više od godinu dana.

- Sigurno joj je dosadila beogradska gužva, mnogo se ljudi ovde doselilo. Ništa više nije kao nekad - zaključio je jedan komšija, podržavajući njenu odluku da se iseli, prenosi Blic.

1/9 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Printscreen/Instagram

Zgrće ozbiljnu lovu od biznisa u Grčkoj

Pored toga što uživa u svojoj oazi mira, Indira Radić je poznata i kao neko ko pažljivo rukuje zarađenim novcem i pametno ga ulaže u sigurnu budućnost. Svoj kapital nedavno je preusmerila na unosan biznis, uloživši čak 300.000 evra u kupovinu pet apartmana u poznatom letovalištu na grčkom poluostrvu Halkidiki.