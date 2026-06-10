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Miki Dudić u nedelju je napustio u Elitu 9, a sada je sumirao utiske i progovorio o bivšim cimerima. On je otkrio i kako izgleda njegov život po izlasku iz rijalitija.

Miki kaže da su ga savladale emocije kada je u studiju video porodicu nakon toliko meseci.

- Malo sam bio u šoku kada sam ih video. Bio sam jako raspoložen i srećan. Mislio sam da ću ostati do kraja, ali sam želeo ranije da izađem jer mi je porodica mnogo nedostajala i život koji imam van rijalitija. Neopisiv je osećaj kada posle toliko vremena vidiš svoje najmilije - rekao je Miki koji trenutno boravi kod Zlate:

1/6 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Printscreen Instagram

- Mama je najviše pratila moj svaki korak, mi smo telepatski povezani i jako smo slični i to je ponovo dokazala. Kod nje sam u Mirjevu u stanu, stan u kojem sam stanovao je izdat. Ona je našla stanare koji su tu bili dok sam ja bio u Eliti. Sada sam kod nje, jedem kuvanu hranu njenu koja mi je nedostajala. Čujem se sa bratom. Čovek nije ni svestan nekih naizgled običnih stvari koje treba da vrednuje, a vrednuje ih tek kada su mu uskraćene.

Odluku da uđe u Elitu doneo preko noći

Miki kaže da je i samog sebe iznenadio odlukom da uđe u rijaliti.

- Nisam planirao da idem u tom smeru. Imao sam i ranije prilike da uđem na "Farmu" i u "Zadrugu", ali nisam želeo nisam se osećao spremnim. Ovo mi je bio test zrelosti, preko noći sam prelomio da uđem. Neke stvari su se same od sebe namestile, razdvojio sam se od ljudi sa kojima sam sarađivao imao sam i manje posla. Želim da se osamostalim, sada sam i honorar podigao, energetski sam se potrošio. Najveći razlog je bio taj da budem prepoznatljiv iako za tim nikada nisam žudeo. Imao sam turbulentan i ljubavni život i onda mi je najbolja odluka bila da uđem u rijaliti i da se izolujem - rekao nam je on i dodao da se ne kaje zbog učešća.

- Iskreno, nemam za čime da žalim. Ušao sam sa stavom da nemam nikakve ozbiljne veze unutra jer sam bio emotivno vezan za partnerku iz spoljnog sveta sa kojom sam raskinuo neposredno pred mog ulaska u "Elitu".

Progovorio je i o prisnom odnosu koji je imao sa Milenom Kačavendom.

- Niko to nije očekivao, ni meni to nije bilo ni na kraj pameti. Mi smo imali samo period gde smo kao prijatelji dobro funkcionisali, ja sam se malo opustio jer sam dobio jednu informaciju o mojoj bivšoj devojci i tada sam odlučio da se malo zaigram i opustim. To sam i uradio, ali sam stao kada treba, nisam prešao granice. Kačavenda i ja smo imali koketiranje i jedno veče smo se grlili, ali nismo imali poljubac i nismo prešli granicu.

Iako je imao drugačiji stav dok je bio u rijalitiju, Miki kaže da se sada uverio u iskrenost odnosa brata Peje i Ene Čolić.

- Mi smo imali malo vremena pre mog ulaska da razgovaramo o tome i ostao sam nerazjašnjenog stava što se tiče njega i Ene. Sve što sam unutra govorio rekao sam iskreno jer brinem za svog mlađeg brata. Po izlasku vidim da se slažu, da su zajedno, Zlata je oduševljena Enom i kaže da je stvarno super prema Jovanu tako da blagosiljam taj njihov odnos. Želim im da ostanu zajedno i da se vole - rekao je on, pa se osvrnuo na priče oko podele imovine:

- Kakav stan, mi sve delimo, mi smo jedna celina. Mi živimo jedni za druge, ja sam uvek na strani mog mlađeg brata. Ako Bog da, sve će ostati i mojoj i njegovoj deci. To ćemo se sve dogovoriti, to nikakav problem nije. Ako treba, prodaćemo sve i kupićemo imanje i zajedno ćemo živeti. To bi čak bilo savršeno. Nikada nije bilo dovođeno u pitanje kome će koji stan ostati. Ja sam stan u kom stanujem dobio od majke, ni Jovan ni ja nismo to nikada dovodili u pitanje. Želeo bih da Jovan bude u tom stanu ako bude pravio porodicu i rado ćemo se posećivati, mi smo familija.

Mikiju je posebno drago što su deca ponosna na njega.

- Porodica mi ništa ne zamera, klinci kažu da sam bio super i da su ponosni na mene jer sam se trudio da ne vređam ljude. Inače sam temperamentan, ali bio sam pod ručnom. Uvek mi je ćerka bila na pameti

Stanija je narcisoidna osoba

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

On se osvrnuo i na glavnu trojku Elite 9 - Asmina Durdžića, Maju Marinković i Staniju Dobrojević.

- Primetio sam da je Stanija jako narcisoidna osoba. Asmin je ispao od džentlmena do nekoga ko je totalno iskorišten i omalovažen. Ja verujem njemu, po svemu što sam video u Eliti i primetio, njemu verujem. Mnogo novca je dao, ona kaže da je on novac ulagao u posao, ali koliko ja mogu da procenim tu je Asmin iskorišten. Mislim da je to shvati pri samom ulasku i da se okrenuo Maji. Njihov odnos nije sjajan, ali strast između njih postoji. Mislim da je Maja super prijatelj, prema meni je bila super. Njih dvoje su jako temperamentne dve osobe, videćemo šta će se dešavati.

On se osvrnuo i na Sofijinu aferu sa Danetom.

- Za Sofiju ne mogu ništa da kažem loše, prema meni je bila jako korektna. Terza je pao u depresiji iako to nije pokazivao, plakao je na žurkama, nije mogao da veruje šta se dešava. On je nju zavoleo mnogo, neću mnogo da osuđujem. Video sam snimke juče, i pretpostavljao sam da se to desilo. Ona od stida i blama nije htela sve da potvrdi odmah. Koji je to novac u pitanju da čovek izgubi dostojanstvo - rekao je Miki.

"Razumem Hasana"

1/5 Vidi galeriju Hasan Dudić sam i svoj Foto: Printscreen, Pritnscreen/Facebook, Kuriri televizija

Miki kaže da je pogledao intervjue u kojima njegov otac Hasan Dudić iznosi stravične uvrede na račun njegove majke Zlate Petrović.

- Nisam rekao da sam kriv za razvod Hasana i Zlate, nego njega i druge žene njegove koja je meni bila kao druga majka. Ona me je školovala i gajila. Sigurno sam bio uzrok njihovom razvodu jer sam imao taj porok u mladosti koji se preneo na mog oca. On je ispaštao i brakom i finansijski, isto i Zlata. To je neka moja prošlost koja se stalno potencira - objasnio je on najpre svoju izjavu koju je dao tokom boravka u rijalitiju, pa nastavio:

- Što se tiče Hasanovih izjava, on je to i ranije izjavljivao. Čim mu ona ne ide uz dlaku, on okreće list. On je jako osećajna i emotivna osoba. On se brzo pokaje i oni se brzo pomire. Video sam njegov intervju. Ja razumem i njega i nju. Oni su dijametralno suprotni i imaju skroz drugačije viđenje tog njihovog zajedničkog života. Mislim da je Hasan počeo previše da baca na sebe akcenat. Znam da mu je potrebna pažnja, ima zdravstvenih problema. Ja sam jedinac i biću tu za njega kao što je on bio tu za mene i što se tiče njegovog očinstva on nema nijedne mrlje i tu ga štitim. Beskrajno ga volim i tu sam za njega. Što se tiče njegovog i Zlatinog odnosa, to je nešto što on nosi na duši i ne može da se pomiri sa tim da su oni razdvojeni tolike godine. Značio je on njoj u karijeri na početku, ali to je supruga koju je voleo sa kojom ima lepe trenutke i koja mu je rodila na mene. Treba da mu ostane u lepom sećanju, a ne da se stavlja akcenat na loše stvari. On ima partnerku i nije ni prema njoj fer. Ja sam tu da mirim,a ja kada sam se razvodio niko nije bio tu da mene miri. Ja sam u odličnim odnosima sa bivšom ženom, ona ima svoj život i zahvalan sam što je takva. Došli smo sada na bratsko sestrinski neki odnos.

Kurir.rs/Blic