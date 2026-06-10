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Pevačica Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdanom Anđićem ponovo su dospeli u centar pažnje javnosti nakon objave koja je izazvala brojne reakcije i pokrenula nagađanja na društvenim mrežama.

Zvezdan obradovao pratioce

Naime, Zvezdan je na svom profilu podelio zajedničku fotografiju sa Tinom, na kojoj poziraju zagrljeni i nasmejani. Ovaj prizor mnoge je naveo na pomisao da su bivši supružnici obnovili svoj odnos, uprkos tome što su prošle godine saopštili da se razvode, nakon više od 25 godina braka.

Dodatnu pažnju privukla je i emotivna poruka koju je Zvezdan objavio uz fotografiju.

"Ona je osoba koju sam voleo najviše na svetu. Ta osećanja nisu nestala i dalje je volim, ma koliko pokušavao da ih potisnem."

"Volim je i dalje"

Nakon što je u javnost dospela vest o njihovom razvodu, Zvezdan je bez ustručavanja govorio o okolnostima koje su dovele do kraha braka i otvoreno izneo svoje viđenje razloga zbog kojih je njihov dugogodišnji odnos okončan.

1/7 Vidi galeriju Nekad su se mnogo voleli Foto: Kurir, Damir Dervišagić

- Uživao sam s Tinom punih 25 godina, ne kajem se. Tina je žena koju sam voleo najviše na svetu i dalje je volim - rekao je Zvezdan.

- Kada se vratila iz Frankfurta, preuzeo sam sve i vodio sam njenu karijeru. Bio sam zadužen za organizaciju, pogađao poslove u njeno ime, naplaćivao ih - istakao je on. Nikada je nisam prevario, niti sam se muvao s drugim devojkama. Dopisivao se jesam s drugim devojkama, ali nikada nisam zakazivao sastanke - priznao je on i istakao da su u tom odnosu oboje bili ljubomorni.

- Tina i ja smo bili ljubomorni, bili smo ljubomorni na pravu ljubav koju smo ona i ja imali - tvrdio je on.