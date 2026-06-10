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Ponekad jedna pesma nije samo pesma. Ponekad je ona priča o godinama poverenja, zajedničkog rasta, podrške i ljudima koji su bili tu od prvog koraka do trenutka kada je vreme za samostalan let.

Duet koji je pola decenije sazrevao

Upravo takvu priču nosi novi duet Nermina Handžića i Viki Miljković, čije je snimanje ovih dana okupilo vrhunsku produkcijsku ekipu i donelo emocije koje će dugo pamtiti svi koji su se našli na setu.

1/5 Vidi galeriju Folk zvezda Violeta Viki Miljković danas snima spot za novi muzički projekat koji je već privukao veliku pažnju javnosti. Foto: Printscreen, Pirntscreen

Iako se na finalne kadrove i premijeru spota još uvek čeka, Nermin nije mogao da sakrije uzbuđenje. Nestrpljiv da sa publikom podeli deo atmosfere, na društvenim mrežama objavio je prve trenutke sa snimanja i tako omogućio pratiocima da zavire iza kulisa projekta koji za njega ima posebno značenje.

Jer ovo nije samo još jedan duet.

Ovo je simbolično zatvaranje jednog velikog kruga koji je počeo pre više od pola decenije, kada se kao dečak pojavio na sceni „Zvezda Granda“. Od prvih nastupa, preko pobede u najgledanijem muzičkom takmičenju regiona, pa sve do danas, Nermin je sazrevao uz ljude koji su među prvima prepoznali njegov talenat i verovali da pred sobom imaju pevača spremnog za veliku karijeru.

Na tom putu uz njega su sve vreme bili Viki Miljković i Dragan Tašković Taške. Ono što je počelo kao mentorski odnos vremenom je preraslo u iskreno prijateljstvo i porodičnu povezanost. Godine zajedničkog rada, putovanja, nastupa, studijskih snimanja i bezbroj sati provedenih u muzici stvorile su odnos koji prevazilazi profesionalne okvire.

Zato ovaj duet za sve njih nosi posebnu emociju. Predstavlja krunu jednog zajedničkog puta, ali i početak novog poglavlja za Nermina, koji danas već sigurnim korakom gradi samostalnu karijeru, počeo je da sve češće sam nastupa pred publikom širom regiona i sigurnim koracim zauzima svoje mesto na estradnoj sceni.

Emocije su se osećale tokom čitavog snimajućeg dana. Iako je na setu radilo više od 50 ljudi, pod upravom čuvenog sarajevskog reditelja Arneja Misirlića koji potpisuje neke od revolucionarnih spotova na regionalnoj muzičkoj sceni u poslednjoj deceniji a kome je, po sopstvenom priznaju ovaj spot bio poseban izazov zbog emocije koju nosi. To se sve vreme i osećalo na setu pa je, iako su svi termini probijeni u želji da se dobiju najbolji kadrovi, atmosfera sve vreme bila ispunjena pozitivnom energijom, smehom i osećajem da nastaje nešto posebno.

Poseban utisak ostavila je i produkcija realizovana po najvišim svetskim standardima. Za potrebe snimanja korišćena je najsavremenija robotizovana filmska tehnologija, uključujući kameru i robotski sistem kakvi se koriste u velikim svetskim produkcijama. Vrednost kompletne opreme premašuje pola miliona evra, što dovoljno govori o ozbiljnosti projekta i želji da svaki kadar izgleda besprekorno.

Nije slučajno što mnogi koji su prisustvovali snimanju atmosferu opisuju kao holivudsku produkciju u srcu Balkana.

Dodatnu težinu čitavoj priči daje činjenica da su ovaj duet, kao i predstojeći albumi Viki Miljković i Nermina Handžića, prvi veliki projekti produkcijske kuće „Balkan Sound Factory“, iza koje stoji Dragan Tašković Taške. Upravo zbog toga ništa nije prepušteno slučaju, od muzike i aranžmana do najsitnijih detalja na setu.

Dok publika s nestrpljenjem čeka da vidi konačan rezultat, prvi kadrovi koje je Nermin podelio već otkrivaju da je pred njima mnogo više od spota. Pred njima je priča o odrastanju, poverenju, zajedničkom putu i trenutku kada jedan mladi umetnik, uz podršku ljudi koji su ga godinama vodili, započinje novo poglavlje svoje karijere