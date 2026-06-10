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Pevačica Tina Ivanović oglasila se za medije nakon što joj je bivši suprug Zvezdan Anđić javno izjavio ljubav. Ona nije krila iznenađenje zbog njegovog postupka.

Tina kaže da do pomirenja nije došlo i da Zvezdana nije kontaktirala zato što čeka da on načini taj korak i objasni svoj postupak.

- I ja sam noćas videla šta je objavio, prijatelji su mi poslali. Mi smo u okej odnosima, iznenadio me je ovim postupkom. Do pomirenja nije došlo, a da li će doći ne znam. U šoku sam, ništa ga nisam pitala čekam da on objasni - rekla je Tina za "Blic".

"Volim je i dalje"

1/7 Vidi galeriju Nekad su se mnogo voleli Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Podsetimo, Zvezdan je na Instagramu podelio fotografiju sa Tinom.

- Ona... Ona je ta koju sam volio najviše na svetu, i dalje je volim, ne mogu protiv sebe - napisao je on.

Plakala javno

Podsetimo, Tina i Zvezdan su se razveli nakon 25 godina braka, a govoreći o teškom periodu ona je pred kamerama zaplakala.

- Treba vremena za sve, pa tako i za to. Život ide dalje. Ja sam u zadnje dve godine preživela i smrt majke i razvod braka.

1/5 Vidi galeriju Pevačicin bivši muž ima lepo društvo na plaži Foto: Screenshot, Damir Dervišagić, PaparazzoLov Printscreen, Nemanja Nikolić

Na pitanje da li i danas veruje u ljubav, sa očima punim suza je samo kratko izustila: “Ne znam šta da kažem”.

Kaže da Bog da koliko čovek može da podnese, te da posle lošeg dođe i ono dobro, a pevačica priznaje da veruje u to, ali da o temi razvoda i teškog perioda koji je iza nje ne želi da priča, uzdržavajući se da ne zaplače.