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Rijaliti učesnica Sofija Janićijević razvezala je jezik o učesnicima "Elite", a onda se dotakla Milene Kačavende i njenog zdravstvenog stanja.

Sofija otvorila dušu o Terzi

U najnovijem izdanju emisije u Šiša baru, voditelj Darko Tanasijević ugostio je Sofiju Janićijević, koja je bez zadrške govorila o odnosima u Beloj kući, a posebno o vezi sa Borislavom Terzićem Terzom i sukobu sa Milenom Kačavendom.

Na samom početku razgovora, Darko je pokrenuo temu njenog turbulentnog odnosa sa Terzom, koji već nedeljama izaziva pažnju gledalaca.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- Tvoj odnos sa Terzom je promenljiv. Kakav je vaš odnos? - upitao je voditelj.

Sofija je istakla da smatra da Terza pokušava da manipuliše situacijom i da pred kamerama šalje drugačiju sliku od one koju pokazuje u svakodnevnim odnosima.

- Ja sam njega pitala da li mi radi iza leđa, da bi mi on rekao: "S kim?". Onda je okrenuo priču kako njemu odgovara. Dokazala sam da je folirant što se tiče našeg odnosa. On je u svakom trenutku tu negde oko mene - rekla je Sofija.

Razvezala jezik o Kačavendi

1/9 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Sofija je potom otkrila da Milena Kačavenda svesno radi protiv njene veze sa Terzom, a potom je prešla na iznošenje misterioznih i kompromitujućih detalja iz Kačavendine prošlosti, pominjući moćne ljude, lažno predstavljanje, ali i detalje sa samog kraja njenog braka.

- On mi je rekao da mu Milena puni glavu da ne treba da bude sa mnom. Nije realna u komentarisanju bilo koga. U kući niko ne misli da ja blefiram. Neki učesnici, Luka i Vanja, znaju te neke stvari. Ta treća osoba je moćna i bitna i onda bih ja uvukla sebe i svoju porodicu u problem. Ona bi tek bila u problemu. Ništa nije kao što ona predstavlja i to lečenje. Bilo je to nešto pred kraj braka. Ona zna da ja znam jer sam joj u svađi spomenula neki hint i zanemela je. Dobro zna da znam celu situaciju. Ona zna da sam ja luda ali ne do koje granice. Ja kad Milenu pogledam u oči znam šta ona oseća. Ne verujem da je koristila nedozvoljene supstance - rekla je Sofija.