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Pevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti nakon što je ostala u drugom stanju, a tek nedavno ponovo je počela da nastupa. Malo je poznato da već godinama posluje i preko sopstvene firme, koju uspešno vodi paralelno sa muzičkom karijerom.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Firma Milice Todorović uspela je da ostvari prihode od 14 miliona dinara prethodne godine. Po podacima iz APR-a njeni rashodi su bili veći od 13 miliona dinara.

Ona je sebi isplatila lična primanja od skoro 17 miliona dinara i zbog toga završila 2025. godinu sa minusom od 16.301.000 dinara.

"Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne"

1/6 Vidi galeriju Trudna Milica Todorović peva na privatnom veselju Foto: Printscreen TikTok

Podsetimo, Milica se našla u centru skandala kada se saznalo da je sina rodila oženjenom muškarcu. Izvesna Lj. M, se tada oglasila i rekla da joj je suprug mesec dana pred Milčin porođaj saopštio vesti o detetu sa pevačicom.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna. Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka. Moja stvarnost danas nisu ni priče ni nagađanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dete - poručila je Milica tada.

1/9 Vidi galeriju Milica Todorović prvi put se pojavila u javnosti nakon što je u februaru ove godine na svet donela sina Bogdana Foto: Nemanja Nikolić

Priredila iznenađenje oženjenom partneru

Podsetimo, Milica Todorović je još jednom pokazala koliko je emotivna i pažljiva kad su ljudi koje voli u pitanju, pa je u nedelju svom partneru priredila pravo rođendansko iznenađenje koje će, po svemu sudeći, dugo pamtiti.

Pevačica je, kako saznajemo, organizovala romantično slavlje daleko od gradske gužve i očiju javnosti, a za ovu posebnu priliku iznajmila je luksuznu kućicu neobičnog dizajna na obodima planine Kosmaj, gde su zajedno proveli nedelju uživajući u prirodi, miru i potpunoj privatnosti.