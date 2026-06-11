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Bivša žena Harisa Džinovića, Melina Galić poznatija kao Džinović se odselila iz Srbije po razvodu od pevača Harisa Džinovića, a novi život u Monaku joj u potpunosti odgovara. Malo je poznato da i njena sestra Emina ne živi na našim prostorima, a i nju, poput Harisove bivše, odlikuje lepota.

Foto: Preent Screen

Melinina sestra godinama živi u Turskoj sa suprugom i ćerkom.

Eminin muž je jedan od najuglednijih istanbulskih preduzetnika, o čemu se ranije pričalo.

Emina je zanosna brineta, koja, kao i sestra, ima ukusa za modu.

Melina Džinović, koja je nedavno imala gala venčanje sa imućnim Englezom Džefrijem Arnoldom, samo jednom je u javnosti uslikana sa sestrom i to na koncertu Harisa Džinovića 2019. godine.

Džinović o bolnoj temi: "Isključio sam emocije za ćerku"

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović i Melina Galić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Printscreen Instagram

Podsećamo, Haris Džinović otvoreno je nedavno pričao o odnosu sa ćerkom, pa se požalio svima.

- Nemam ja emocija tu više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - govorio je on.

- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - rekao je Haris Džinović tad za "Kurir".

"Melini je važno love da ima"

1/5 Vidi galeriju Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca (57) dobro je poznat kao neko ko nema dlake na jeziku Foto: Printscreen

Voditelj i glumac Dragan Marinković Maca nema pozitivno mišljenje o Melini i njenim izborima.

Maca je prokomentarisao gore pomenuto venčanje i istakao značaj novca u toj situaciji.

- Fazon "volim ga i ima love"... Recimo, Melina! Ona je baš, ono... Ima takvih priča. Baš ga voli, to se vidi, normalno! - rekao je Maca u svom stilu.

- Uda se recimo za milijardera, što se nije udala za vodoinstalatera? - nastavio je on u emisiji "Magazin In".

- Dobro, on nije dobar frajer, zato! - rekla je voditeljka Sanja Marinković.

- Normalno. Vidiš kako to život piše romane! Šta sad sa Harisom? - istakao je Maca kroz osmeh.

- Ma, pusti ti Harisa, nemoj njega - kazala je voditeljka.

Melina: "Da se razumemo, ja sam pobegla"

1/5 Vidi galeriju Melina Džinović u akciji Foto: Kurir, Kurir, Profimedia, Nenad Kostić, ATA images

Haris Džinović jednom prilikom je otvoreno govorio o tome da Melinini roditelji njihov odnos nisu podržavali zato što je supruga tri decenije mlađa od njega, a ona je otkrila da se udala zato što je pobegla od kuće.

- To je naslov izvučen iz konteksta zato što nije bila poenta da moja mama nije bila za brak. Kao prvo, da se razumemo, ja sam pobegla od kuće, tako da ne vidim šta je žena trebala da se slaže sa čovekom kojeg ne zna - pričala je Melina.