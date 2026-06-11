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Tokom poslednje emisije otvorene su nove, bolne teme iz odnosa Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević. Atmosfera je bila na ivici pucanja kada se povela priča o Matorinim nesigurnostima, ali i o Draganinom komplikovanom odnosu sa porodicom.

Foto: Printscreen

Rasprava je počela nakon provokativnog pitanja upućenog Matoroj: „Da li ti je sada konačno jasno da će te Dragana pre ili kasnije ostaviti zbog muškarca?”, što je pokrenulo lavinu reakcija i žestoku polemiku u studiju.

- To je sve počelo od rođendana, često joj to prebacim. To je moj strah jer su mi devojke uvek bile super, fine, dobre, pa mi se desi na kraju to. To ima veze sa mnom, ne da ona nešto radi. Manifestujem na odnose sve to na partnerkama, ako je neko bio loš, ne znači da će i ona. Njoj to smeta, kaže da je to opterećuje i da je guši. Nijednim svojim gestom mi nije to pokazala, ali ja imam taj neki strah. To je počelo oko veridbe, gde sam ja rekla da neću da je verim. Svaki put kada sam to radila, to mi se izjalovilo - rekla je Matora.

- Očigledno da vaša veza nema toliku perspektivu koliko ste vi tvrdili...Tvoja komšinica kaže da ti uopšte ne pričaš sa ocem - rekao je Milan, a Dragana je počela da plače.

- Ja sam rekla Dragani da sve i da izabere porodicu, ja se ne ljutim, normalno je da u vezi bude porodica prioritet. Mi planiramo budućnost, ovim ljudima ako nije bitno da nemaju podršku od familije, to nije normalno...Normalno da je teško, ja nemam problem da pričam o tome, ali to su neke stvari koje nas more. Mi se borimo sa tim, mi ljubav imamo, imamo lep odnos, ali su to teške životne stvari - rekla je Matora.

- Ne pogađa me to, o ocu ne želim da pričam, nije deo rijalitija...Ne mogu da pričam - grcala je Dragana u suzama.

- I danas je plakala, krivo joj je što ja radim - dodala je Matora.

Otac ne priča sa njom zbog veze sa Matorom

1/6 Vidi galeriju Dragana Stojančević Foto: Petar Aleksić, Kurir, Pink

- To je radila i prošle godine...Nije bitno zbog čega plačem, nijednog trenutka joj nisam ukazala nepoštovanje. Stala sam uz nju i kada sam izašla i kada su pričali da ću da je iskoristim, i dalje sam ovde. Kada popije, ona mi prebaci da ću da je ostavim...Ne priča sa mnom, ne želim da bude deo rijalitija. Od drugog dana od izlaska iz rijalitija ne priča sa mnom. Bila sam kući, bio je tu, ne želi da priča sa mnom - plakala je Stojančevićeva.

- Matora, je l' se osećaš krivom za ovakve odnose u porodici - pitao je voditelj.

- Normalno da mi bude krivo, Bože, to je njena porodica. Ja mogu danas da budem tu, sutra ne. Na prvom mestu svakom treba da bude porodica, a ne partner. Da oseti, da to bude razlog razlaza, reč jednu ne bih rekla. Normalno da me bole njene suze - zaplakala je i Matora.

- Ja sam prošle godine par puta ušao u raspravu sa Draganom, znao sam da on to neće podržati. Normalno da je boli, otac joj je, normalna je stvar. Nikada ne može da uspe nešto što nema zdrav koren. Ovde nije suština veze, suština je što se njen otac s tim ne slaže — rekao je Mića.