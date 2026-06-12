SKANDAL IZ VELIKOG BRATA PAMTI SE I DAN DANAS: Manekenka raščerupala pevačicu, pa ušla u Zadrugu: Sada živi pravi američki san daleko od kamera (FOTO)
Svetski top modem Nevena Miličević javnosti je postala poznata po učešću u Velikom bratu, ali i velikom skandalu kada se fizički sukobila sa Ivanom Stamenković Sindi, zbog čega je izbačena iz vile na Košutnjaku.
Tuča u Velikom bratu
Ona i Sindi su od samog početka rijalitija bile u lošem odnosu, navodno zbog bivšeg dečka, a neusglasice su kulminirale tučom i svađom oko celulita u kojoj je Nevena udarila modelsicu Sindi i počupala je za kosu.
Odmah je izbačena iz rijalitija.
Nekoliko godina kasnije pojavila se i u rijalitiju "Zadruga", a nakon izlaska iz Bele kuće,otišla je u Ameriku.
Živi bajku u Americi
Nevena je nedavno iz Amerike objavila lepe vesti i otkrila da je postala mama devojčice kojoj su ponosni roditelji dali ime Mila.
Manekenka se tajno venčala za svog partnera na obali mora i oduševila fotkama sa plaže. Nedavno se povukla sa društvenih mreža i posvetila porodičnom životu, a sada je ponovo aktivna na Instagramu.
Sindi danas
Ivana Stamenkovć Sindi počela da radi još sa 14 godina, a danas nezvanično važi za jednu od najzgodnijih žena na domaćoj sceni.
Popularnost je stekla kao članica grupe "Models" čije se pesme i dalje slušaju i bude nostalgiju. Sindi sada ima 47 godina, a prema fotografijama koje neretko objavljuje na društvenim mrežama, reklo bi se da i dalje sija kao iz perioda iz kog je mnogi pamte.