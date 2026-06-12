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Svetski top modem Nevena Miličević javnosti je postala poznata po učešću u Velikom bratu, ali i velikom skandalu kada se fizički sukobila sa Ivanom Stamenković Sindi, zbog čega je izbačena iz vile na Košutnjaku.

Tuča u Velikom bratu

Ona i Sindi su od samog početka rijalitija bile u lošem odnosu, navodno zbog bivšeg dečka, a neusglasice su kulminirale tučom i svađom oko celulita u kojoj je Nevena udarila modelsicu Sindi i počupala je za kosu.

1/7 Vidi galeriju Nevena Miličević Foto: Printscreen, Printscreen/Veliki brat

Odmah je izbačena iz rijalitija.

Živi bajku u Americi

Nevena je nedavno iz Amerike objavila lepe vesti i otkrila da je postala mama devojčice kojoj su ponosni roditelji dali ime Mila.

1/6 Vidi galeriju Nevena Miličević Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

Manekenka se tajno venčala za svog partnera na obali mora i oduševila fotkama sa plaže. Nedavno se povukla sa društvenih mreža i posvetila porodičnom životu, a sada je ponovo aktivna na Instagramu.

Sindi danas

Ivana Stamenkovć Sindi počela da radi još sa 14 godina, a danas nezvanično važi za jednu od najzgodnijih žena na domaćoj sceni.

1/5 Vidi galeriju Pevačica ulaže u svoj izgled Foto: Instagram

Popularnost je stekla kao članica grupe "Models" čije se pesme i dalje slušaju i bude nostalgiju. Sindi sada ima 47 godina, a prema fotografijama koje neretko objavljuje na društvenim mrežama, reklo bi se da i dalje sija kao iz perioda iz kog je mnogi pamte.