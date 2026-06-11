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Reper Igor Lazić, poznatiji kao Nigor, svojevremeno je otvoreno govorio o jednoj od najtežih životnih borbi. Naime, muzičar se suočio sa tumorom na mozgu, a o ozbiljnom zdravstvenom problemu i izazovima kroz koje je prolazio pričao je bez zadrške.

Foto: Printscreen/K1

- Slučajnim snimkom zuba, videla se senka u glavi…Otišao sam na preventivne preglede i otkrili su tumor! Bogu hvala sada sam dobro! – otkrio je Nigor, a zatim je dodao:

– Išao sam na terapije 8 ili 9 godina.. Radio sam sve što treba i Bogu hvala dobro sam! Nisam imao nikakve simptome sasvim slučajno je otkriveno – ispričao je on.

O borbi za potomstvo

1/5 Vidi galeriju Igor Lazić Nigor Foto: Printscreen/K1, Kurir Televizija, Sonja Spasić

Jednom prilikom Nigor se dotakao borbe za potomstvo i otkrio da njegova supruga Suzana i on nemaju nikakvih zdravstvenih problema, ali da do sada nisu uspeli da se ostvare kao roditelji.

- Proširenje porodice globalni je problem mladih bračnih parova i zajednica. Ne znam šta je razlog te sve češće prepreke, da li zbog toga što su nas bombardovali, što nas je jad snašao sa svih strana i što živimo živote ispunjene stresom. Bili smo na pregledima koji su pokazali da je s medicinske strane sve u redu, ali kao i sve drugo, ovaj problem ide iz naših glava, a možda nam zbog preterane želje i ne uspeva da postanemo roditelji. Ko zna šta se dešava, sve je u božjim rukama, nadam se da će nas onaj odozgo pogledati. Iskreno, meni je i vreme, kako kaže moj drugar Saša: "Ja kada bih dobio dete, ne bih mu bio tata, nego dedo" - rekao je Nigor tada.

Podsetimo, Nigoreva supruga je 15 godina mlađa od njega i upoznali su se na moru, te su se 2015. godine venčali.