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Legendarna tekstopiskinja Marina Tucaković 2010. godine napisala je potresnu baladu "Mišo moj", posvećenu sinu kojeg je prerano izgubila. Pesma je nastala iz duboke lične tuge i jedna je od najemotivnijih koje je ostavila iza sebe.

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Foto: ATA images

Numeru je otpevala Ana Nikolić, a mnogi smatraju da je upravo njen glas na poseban način preneo bol i emociju koju je Marina utkala u stihove.

- Pesmu sam pisala u najtežem životnom periodu, kada sam izgubila sina. Dugo sam razmišljala ko bi mogao ove snažne emocije da prenese na publiku, a onda je izbor pao na Anu Nikolić - otkrila je Marina svojevremeno za medije.

Za stih uzela 100.000 evra

Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

Takođe, Marina je napisala mnoge numere koje su postale hitovi, a mnogi ne znaju da je za jednu poznatu pesmu od samo jednog stiha uzela veliku cifru.

U pitanju je pesma "Zora je", koju je otpevala Neda Ukraden, a za koju je Marina napisala samo jedan stih - "Suza je iz oka kanula".

Neda je svojevremeno otkrila da je Marina Tucaković na pomenutom stihu zaradila više od 100.000 evra, a poznato je da je pored toga sarađivala i sa brojim drugim izvođačima sa estrade.

O Marininim pesmama priča se i danas, a ona je po mišljenju kolega bila talenat kakav se retko rađa i sreće.

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Ana Nikolić: Marina Tucaković i ja smo imale baš poseban odnos Izvor: Kurir televizija