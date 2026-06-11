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Najveća regonalna muzička zvezda, Dragana Mirković, na muzičkoj sceni pristuna je više od 40 godina.

Jedna je od najomiljenijih i najtraženijih izvođača, a karijeru je počela jako mlada.

Biografija

Rođena je 18. januara 1968. godine u Požarevcu.

Već sa 15 godina snimila je prvi singl i postala najmlađa pevačka zvezda bivše Jugoslavije. U dosadašnjoj karijeri snimila je preko 20 albuma koji su dosezali tiraže i od 700 000 nosača zvuka.

Udruženje radio stanica Srbije ju je 1993. godine proglasilo pevačicom decenije, dok je je dijaspora proglasila drugom najpopularnijom ličnošću u Saveznoj Republici Jugoslaviji (SRJ).

Osvojila je brojne nagrade, među kojima je i devet Oskara popularnosti, a bugarska televizija „Balkanika“ ju je 2008. godine proglasila najpopularnijom pevačicom na Balkanu. Održavala je koncerte na kojima je neretko bilo i 50 000 ljudi, a na koncertu koji je polovinom 2018. godine održala u Leskovcu sa njom je, prema nekim procenama, pevalo oko 80 000 obožavalaca.

1/5 Vidi galeriju SPOJ NESPOJIVOG I VRTOGLAVI USPEH POSTAVILI JE NA MUZIČKI TRON: Evo šta je Dragana Mirković prva uradila na estradi! Foto: Printskrin/Instagram

Okušala se i kao glumica. Igrala je glavnu ulogu u filmu „Slatko od snova“, a pojavila se u još dva filma austrijske produkcije.

Detinjstvo

Detinjstvo, mladost i obrazovanje Dragana Mirković je rođena 1968. godine u Požarevcu. Sa bakom, dedom, roditeljima i dve i po godine starijom sestrom Dušicom odrasla je u selu Kasidol, nedaleko od Požarevca. U intervjuima je često isticala kako je imala veoma srećno i bezbrižno detinjstvo. Sanjala je da nakon studija engleskog jezika postane turistički vodič.

Iako je uglavnom uživala u zabavnoj muzici, volela je da sluša dedu Dragutina dok svira harmoniku. Još tokom prva četiri razreda osnovne škole otkriven je njen veliki talenat, pa je neretko nastupala kao solista na školskim priredbama i takmičenjima. Kasnije je pevala i na proslavama u Kasidolu i okolini, a to nije prošlo nezapaženo kod poznatih muzičara u Beogradu.

Naime, kada joj je bilo 14 godina čelni ljudi Diskografske kuće „Diskos“ su došli kod njenih roditelja da ih pitaju da li bi dozvolili da Dragana snimi pesmu u Beogradu. Otac je bio šokiran i pristao je samo pod uslovom da prvo završi osnovnu školu. Odmah iz školske klupe s ocem je došla u studio „Košutnjak“ gde je snimila prvi singl pod naslovom „Imam dečka nemirnog“.

Publika je pesmu prihvatila s oduševljenjem, pa je 1984. godine izašao i celi album na kome su pored ove, bile i numere „Uteši me, tužna sam“, „Znam da nosim prsten tvoj“, „Hej mladiću, baš si šik“ i druge. Kako je u jednom intervjuu priznala veće izbuđenje je u to vreme izazvala činjenica da je u studiju prvi put uživo videla glumca Ljubišu Samardžića koga je do tada gledala samo na filmu i televiziji. Iako je prva ploča prodata u više od 150 000 primeraka, Dragana danas priznaje da nije bila potpuno svesna svog uspeha.

Školovanje

S obzirom da je u osnovnoj školi bila vukovac, želela je da nastavi školovanje i završila je Trgovačku školu.

Karijera

Album pod naslovom „Umiljato oko moje“ objavila je 1985 godine. Na njemu su, između ostalih bile pesme „Zaljubila se devojčica“, „Ne vraćam se starim ljubavima“, „Povedi me“ i druge.

Ploču je objavila Diskografska kuća „Diskos“, a prodata je u 250 000 primeraka. Bilo je to prvi put da je tako mlad izvođač uspeo da dosegne veliki tiraž, a upravo zbog mladosti i raskošnog talenta zavolela ju je publika u celoj bivšoj Jugoslaviji.

Južni vetar

Do 18. godine otac ju je pratio na nastupe i snimanja, a nakon toga je krenula da peva sa grupom Južni vetar. Prvi zajednički album snimili su 1986. godine pod naslovom „Spasi me samoće“. Osim naslovne, posebno se izdvojila pesma „Kad bi znao kako čeznem“. Dragana je za obe pesme snimila spotove, a ova ploča prodata je u, do tada rekordnih 400 000 primeraka.

Foto: Privatna Arhiva

Sa bendom Južni vetar je tokom naredne četiri godine snimila isto toliko albuma. 1987. godine u prodaji se našla Draganina ploča pod naslovom „Ruže cvetaju samo u pesmama“. Na njoj su bile pesme „Ne veruj im, srećo“, „Šta ćemo biti“, „Ili ona ili ja“, „Dođi i reci da me voliš“ i druge. I ovaj album je ponovio uspeh prethodnog. Nastavila je da snima, pa se 1988. godine u prodaji našao peti studijski album „Najlepši par“. Ploču je objavila Diskografska kuća „Diskos“, a na njoj su, pored naslovne, bile i pesme „Ne idi, ostani moj“, „Mogu li reći, ne volim te“, „Slađano moje, slađano“ i druge. Popularnost nije jenjavala, pa je mlada pevačica i ovaj album prodala u 450 000 primeraka. Time je učvrstila status najpopularnije mlade zvezde u Jugoslaviji. Album „Simpatija“ iz 1989. godine dosegao je rekordni tiraž od pola miliona prodatih nosača zvuka. Sa njega su se izdvojile pesme „Sto ću čuda učiniti“, „Vatra“, „Čekaj me još malo“, „Nema sreće bez tebe“ i druge. Na toj ploči je bilo devet pesama, a Dragana je te godine snimila i objavila šest spotova. 1990. godine izdala je CD pod naslovom „Pomisli želju“, sa pesmama „Cvete moj“, „Jeleni košute ljube“, „Hoćeš, hoćeš, pogledaćeš“ i drugima. Prodat je u više od 600 000 primeraka, te proglašen najprodavanijim albumom u bivšoj Jugoslaviji i Bugarskoj.

Zam

1/13 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Miomir Milić

Draganin CD sa pesmama „Do poslednjeg daha“, „Baš tebe volim ja“, „Vetrovi tuge“ i drugima koji se u prodaji našao 1993. godine objavila je Diskografska kuća „Zam“ pod naslovom „No10“. Prodat je u 350 000 primeraka, te je Dragana postala vlasnica najprodavanijeg albuma te godine u SRJ, te drugog najprodavanijeg albuma decenije u Jugoslaviji. Sledeće godine igrala je glavnu ulogu u komediji Vladimira Živkovića „Slatko od snova“. Dragana je tumačila mladu devojku Deni koja radi u restoranu „Mekdonalds“ i sanja da postane velika zvezda.

Usledio je CD „Plači zemljo“ koji je 1995. godine objavila Diskografska kuća „Daniel Estrada“. Sa njega su se izdvojile pesme „I u dobru i u zlu“, „Vrati mi se ti“ i „Divlja devojka“ koju je otpevala s kolegom Amirom Ninom Rešićem. Osim gore navedenih, video verziju su dobile i numere „Sve me na tebe potseća“, „Stani suzo, stani“, „Jedan život“ i „Volela bih da te vidim“. Ponovila je uspeh od prethodnih godina, pa je i ovaj album imao tiraž veći od 200 000.

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković i Saša Popović Foto: Printscreen Dragana Mirković

Ogromni tiraži

Interesovanje za „Luče iz Kasidola“, kako su je zvali, nije opadalo, pa je CD uprkos, brojnim „piratskim“ izdanjima prodat u 150 hiljada primeraka. Prvih stotinu hiljada prodato je za pet dana, što predstavlja rekordnu prodaju u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Posle godinu dana studijske pauze koju je iskoristila za brojne nastupe u zemlji i inostranstvu Dragana je 1999. godine snimila CD „15“, što predstavlja njen 15 studijski album. Na njemu su bile numere „U godini“, „Bilo čija“, „Otrov i med“, „Nema te, nema“ i druge. Za domaće tržište album je izdala „Grand produkcija“, a za tržište Evrope Diskografska kuća „Vujin Trade Line AG“.

Šesnaesti album u karijeri Dragana je izdala 2000. godine. Obeležile su ga pesme „Sama“, „Svatovi“, „Nemam ja milion sudbina“, „Ostani“, „Ako pitaš kako sam“ i druge, a prodat je u 200 000 primeraka. Objavile su ga izdavačke kuće „Komuna“ i „JVP Vertrieb AG“, Nakon toga Dragana se preselila u Beč, udala se i rodila dvoje dece. Napravila je pauzu od četiri godine, te se za to vreme nije pojavljivala u medijima. Poslednji album "Luče moje" objavila je 2006. godine, nakon čega je publiku obradovala singlovima.

3. oktobra 2014. godine održala je veliki solistički koncert u beogradskoj „Kombank“ areni. Gosti su joj bili grupe Hari Mata Hari i Plavi orkestar sa kojima je otpevala pesmu „Ti misliš da je meni lako“, te mladi pevači Rada Manojlović i Danijel Đokić.

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: ATA images, Dejan Milicevic, Goran Jovanovic, Printscreen

Nagrade i priznanja

U dosadašnjoj karijeri je održala šest velikih turneja, a prema nekim podacima za to vreme prodala više od milion i po karata.

Udruženje radio stanica Srbije ju je proglasilo pevačicom decenije. Srpska dijaspora ju je iste godine izabrala za drugu najpopularniju ličnost u SR Jugoslaviji. Prema izboru gledalaca bugarske televizije „Balkanika“, Dragana Mirković je 2008. godine bila najpopularnija pevačica na Balkanu.

Dragana na festivalu Južni vetar

Već nekoliko nedelja društvenim mrežama kruže najave za muzički spektakl koji će ovog leta bez sumnje obeležiti Beograd i region veliki koncert “Južni vetar festival”, koji će 27. juna biti održan na Tašmajdanu.

Interesovanje publike raste iz dana u dan, karte se prodaju neverovatnom brzinom, a fanovi iz svih krajeva Balkana sa nestrpljenjem iščekuju otkrivanje imena izvođača koji će te večeri stati na binu.

Vest da će jedna od najvećih balkanskih muzičkih zvezda biti deo spektakla izazvala je pravu euforiju među publikom.

Mnogi smatraju da koncert Južnog vetra ne bi mogao ni da se zamisli bez Dragane Mirković, pevačice koja je svojim glasom, emocijom i harizmom obeležila jednu čitavu eru domaće muzike.

Foto: Promo

Dragana Mirković se povodom nastupa obratila publici kratkom, emotivnom porukom:

“Dragi prijatelji, vidimo se 27. juna na Tašmajdanu. Voli vas vaša Dragana Mirković”, poručila je pevačica.

Njena objava izazvala je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama, a fanovi ne kriju oduševljenje što će upravo ona biti deo velikog spektakla.

00:33 Dragana Mirković: Južni vetar festival posle 40 godina Izvor: Privatna arhiva

Mnogi ističu da će njen nastup biti jedan od najemotivnijih trenutaka večeri, jer je Dragana Mirković ostala sinonim za vreme kada su pesme trajale decenijama, a emocija u muzici bila iskrena i bezvremenska.

Karte možete kupiti putem sajta:

Call centar: 066 88 88 383

kurir/biografija.org