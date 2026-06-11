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Novinar Milomir Marić godinama je na javnoj sceni, a malo ko zna da je u svojoj emisiji ugostio čoveka koji ga je opljačkao.

Početak karijere

Milomir Marić je rođen 1956. godine u Gornjem Milanovcu. Sa samo pet godina počeo je da čita omiljeni list njegovog dede, a posle škole odlazio je u gradsku biblioteku gde su dolazile novine iz čitave bivše Jugoslavije.

Kao dete sa sobom je često nosio kofer koji je njegov deda doneo iz zarobljeništva, a koji je bio pun literature. Sa njim je često sedeo u bašti hotela ''Šumadija'', pio sok od maline i čitao novine. Već tada se zaljubio u novinarstvo.

Milomir Marić
Milomir Marić Foto: Kurir Televizija

U rodnom mestu je završio osnovnu i srednju školu, a potom studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Karijeru je započeo u časopisu "Duga" sedamdesetih godina. Radio je kao glavni urednik novina: "Duga", "Intervju", "Profil" i "Dama". Od 9. oktobra 2001. godine postao je glavni i odgovorni urednik televizije BK i tu funkciju obavljao je do 19. marta 2004. godine. Na televiziji Hepi počeo je da radi 2008. godine, a u prvoj izjavi nakon što je dao otkaz otkrio je da u pomenutoj medijskoj kući ostaje do kraja novembra.

Čuveno gostovanje

Milomir Marić Foto: Kurir Televizija, Screenshot

Milomir Marić već godinama živi u Beogradu sa nevenčanom suprugom, književnicom Vesnom Radusinović, a u svojoj emisiji je, igrom slučaja, ugostio čoveka koji im je jednom opljačkao stan.

- Došao kod mene u emisiju čovek i priča kako je kod mene u stanu. Pitam ga: ''Odakle to znaš, ti si onaj što me je opljačkao?''. Kaže on: ''Jesam''. Ja nisam znao da me je on opljačkao i onda zove šef beogradske policije i pita da mu dam telefon tog čoveka. Posle sam čuo da je još neke ljude opljačkao - ispričao je Milomir Marić u emisiji ''Amidži šou''.

Salonac u srcu Beograda

Voditelj Milomir Marić i kniževnica Vesna Radusinović u veoma skladnoj zajednici žive već više od dve decenije.

Njihov brak mnogima može poslužiti kao primer, a dom u kojem supružnici najviše vremena vole da provode, jedan je od pokazatelja velike ljubavi koja ni nakon toliko godina nije iščezla.

Vesna Radusinović Foto: Privatna Arhiva, Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram, Instagram

Salonac u centru Beograda sa pogledom na Botaničku baštu odiše toplinom i isključivo pozitivnom energijom koju su članovi porodice u njega uneli, a fotografije koje smo imali prilike da vidimo putem Vesninog Instagram profila, pokazuju da je to prava umetnička oaza uređena sa puno ukusa i baš po njihovoj meri i želji.

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