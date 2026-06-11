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Dejana Živković kako pišu domaći mediji, razvodi se od Filipa Simovića sa kojim ima dvoje dece.

Par je do nedavno uživao u ljubavi, ali i u luksuzu.

Stan od pola miliona evra

Njihov stan od skoro pola miliona evra nalazi se u Beogradu na vodi.

Imajući u vidu da cena kvadrata nije bila manja od 3.500 evra, kao i da stan raspolaže površinom od približno 100 kvadratnih metara, može se zaključiti da je ukupna investicija, zajedno sa opremanjem enterijera, premašila 400.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Printscreen

U jednom uglu se nalazi i mala biblioteka, dok se na dnevnu sobu nadovezuje kuhinja koja je takođe u sivim tonovima, ali i sa mermernim pločicama.

Svakako jedan od najlepših kutaka je onaj dečiji, gde su uživala njihova deca.

Inače, Filip je uspešan biznismen i sin Dragana Simovića, nekadašnjeg savetnika Ivice Dačića, koji je preminuo 2023. godine. Dejanin partner, od kojeg je rešila da se razvede, je vlasnik teretane.

1/13 Vidi galeriju Venčanje Dejane Živković Foto: Jovana Kosovac

Pakao zbog operacija

Dejana je, podsetimo, odlučila da javno progovori o poteškoćama koje je imala zbog estetskih korekcija i operacija.

- Šta se dešavalo poslednjih nekoliko godina i šta je dovelo do toga da gotovo ne ličim na sebe... Ne želim da ispadne da su doktori krivi za sve. Sama sam odlučila da eksperimentišem sa svojim licem, ali u većini slučajeva su doktori bili krivi. Najviše sam zahvalna majčinstvu koje me je promenilo toliko da više nisam želela da izgledam neprirodno kao majka jednog, a zatim i drugog deteta. Najviše sam srećna što sam uspela da vratim svoj prirodan izgled - poručila je Dejana bila putem društvenih mreža.

1/5 Vidi galeriju Dejana Živković pozira na plaži u minimalističkom bež bikiniju Foto: Printscreen/Instagram

- Najvažnija poruka za sve mlade i starije devojke/žene je da ne misle da će nekim zahvatom ulepšati sebe jer se može desiti milion komplikacija. Odlazak na "ulepšavanje" ne mora značiti da ćete se uopšte ulepšati, a kamoli dobiti željeni rezultat - jasna je bila manekenka.

kurir/blic