Edita Aradinović već broji sitno do porođaja, a u osmom mesecu trudnoće ne gubi vreme.

Pevačica iako je u blagoslovenom stanju donosi drastične odluke dok se priprema za najvažniju ulogu u životu.

Zeleni raj

Edite je rešila da napusti gradsku vrevu i Beograd, te je kupila luksuznu nekretninu na Avali.

- Shvatila sam da ne tražim adresu, tražim mir, malo više prirode, malo više neba i osećaj kao kod kuće. Ljudi, koja budala u osmom mesecu trudnoće kupuje nekretninu? Ja! Vi nećete verovati kakvu sam lokaciju našla - rekla je Edita.

1/6 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

Pevačica nije skidala osmeh sa lica kada je svojim pratiocima na Instagramu pokazala kutak u prirodi koji će biti njen porodični dom kada ćerkica dođe na svet.

"Umislila sam da će onaj ko te voli uvek biti tu"

Trudna Edita podelila je nedavno sa pratiocima svoje emotivne promene i objasnila koji su novi prioriteti

- Nekad sam mislila da ljubav mora da se čuje, vidi, pa i da boli. Mnogo sam gledala filmove, pa sam čak umislila da će onaj ko te stvarno voli uvek biti tu za tebe, čuvati te, paziti i neće tražiti izgovor da bude ljut, besan i slično, jer teško je znati da je teško onom koga voliš, zar ne? Sada shvatam koliko to nema veze sa vezom. Koliko je zapravo najteže zavoleti sebe, verovati svojoj intuiciji, a ne traumi. Vežbati samopoštovanje, pa ga onda i zaslužiti. Davati bez očekivanja i bez „kontra usluga“. Biti sam, a ne biti usamljen. Ne biti žrtva svojih misli. I na kraju, ne kriviti druge za svoja osećanja, loše odnose i nesklad sa sopstvenim emocijama, željama i ciljevima.

1/4 Vidi galeriju Dom Edite Aradinović Foto: Printscreen

"Umorila sam se od glume i dokazivanja"

- To sam počela da shvatam najviše kroz svoje porodične odnose i javni život. Umorila sam se od glume, dokazivanja i potrebe da budem jaka, vidjena, autentična, drugačija, posebna. Ah. Jer znam odakle to dolazi. Nekome će ovo biti već viđeno, nekome nejasno, nekome nevažno, a neko se već rodio sa svim ovim. Jednostavno svako ima svoj put i svoju misiju. Moja misija je da istinski zavolim sebe, da ne bih romantizovala svoje rane, idealizovala ljude koji su bili samo deo puta, da ne zavisim od tudjeg mišljenja i da ne očekujem taj poziv, tu ruku spasa. Mislim da smo svi zaslužili da živimo u miru i radosti, i to bez griže savesti. Da, moguće je. I treba hrabrosti, ali sam sigurna da je nagrada ogromna - pisala je Edita.