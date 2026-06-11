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Katarina Grujić pored velikih poslovnih planova i obaveza, potpuno je posvećena porodici i odgajanju ćerke Katje.

Pevačica sve postiže i trudi se da bude najbolja mama svojoj mezimici.

"Ljubav je iznad svega"

Nedavno je govorila o braku i kompromisu koji postoji između nje i supruga Marka Gobeljića.

– Da to nije tako, on nikada ne bi bio moj izbor. I obrnuto. Ništa lakši život nije s poznatom pevačicom, u odnosu na to kako izgleda život s profesionalnim sportistom. Žrtve su prisutne sa obe strane, ali je ljubav iznad svega. Naš život iza zatvorenih vrata je idiličan. Tu smo samo mama i tata jedne predivne devojčice i uživamo u našoj oazi mira – izjavila je za Novu.

Foto: Printscreen YouTube

"Tata je slab na ćerku"

Ćerka Katja je centar njigovog sveta, a kako Katarina navodi, ona je ta koja je preuzela ulogu "lošeg policajca".

1/7 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram, Milica Stanojević

– Jesam stroga, zato što je Marko blag. Nažalost, uloga lošeg policajca je morala da pripadne meni, jer je svaki tata slab na ćerke. Katja je dobra i poslušna devojčica, ali ja nastojim da je naučim radu, redu i disciplini, kako mi se sutra ne bi obilo o glavu. Ipak, znam i ja da budem slaba na njene manipulativne okice koje trepću sve dok ne isteraju svoje (smeh).

Obezbedila sebi i diplomu

Katarina Grujić započela je muzičku karijeru 2013. godine kao finalistkinja muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Katarina je paralelno sa pevačkom karijerom završavala i fakultet. Ona je jednom prilikom otkrila da je završila Fakultet za medije i komunikacije na jednom privatnom fakultetu.

1/10 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Magazin In, Damir Dervišagić

Kako kaže, diploma joj do sad nije bila potrebna zbog posla kojim se bavi, ali svesna da svemu može doći kraj, odlučila je da se obezbedi diplomom.