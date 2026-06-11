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Mala Mia je prva mezimica Lune i Marka i neodoljivo podseća na svog tatu, dok bivša zadrugarka nikada nije krila koliko je srećna zbog toga.

Porodični album

Nedavno je Đoganijeva otvorila porodični album i pokazala kako je izgledala kao beba, a mnogi su prokomentarisali da je mala Lana ista majka.

1/8 Vidi galeriju Luna Đogani nekada Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Prva fotografija je sa samo nekoliko meseci, a Luna je u zagrljaju svoje mame Anabele Atijas. Na drugoj je sama sa kapicom na glavi, a njene krupne plave oči došle su do izražaja.

Ako je sudeći po fotografijama mala Lana je njena kopija, što je i sama Luna ponosno napisala kada je uporedila dve fotografije.

- Sada možete da kažete da neko liči na mene.

Emotivna ispovest

Luna se nedavno osvrnula na početak njene rijaliti karijere i svega što je prošla nakon Zadruge 1.

- Moj motiv je bio prvenstveno novac. Ja sam pozvana u taj rijaliti kao ćerka poznatih ličnosti. Produkciju te televizije je zanimalo kako će se snaći ćerka poznatih ličnosti u takvom formatu. E sad, ja sam uvek pre toga gledala rijalitije u kojima su moji roditelji bili, "Farma", "Veliki brat" i tako dalje i to je nekako bilo potpuno drugačije od ovog sad što možemo da gledamo. Ja sam to zamišljala tako. U tim, dvadesetim godinama kada smo mi najpametniji, kao moja sestra sada, da sve znamo, da smo sve prošli, a ništa nismo prošli, ja ću ući u taj rijaliti, ja ću biti tamo ono što jesam, zaradiću novac, pokazaću se najbolje moguće i to je to. Ja sam to tako zamišljala ne znajući gde zapravo idem i šta me čeka i šta može da se desi, pristala sam - ispričala je Luna Đogani i istakla da je dobila lepu ponudu.

1/9 Vidi galeriju Luna i Marko u Zadruzi Foto: Printscreen

- Nekako, dobila sam dobru ponudu, želim da pokažem kakva sam. Naravno, konsultovala sam se sa svojim roditeljima, pozvana sam bila od strane produkcije, ali taj član je bio zapravo prijatelj moje majke i on je nekako doprineo tome da ja imam još veći... Verovala sam gde idem i šta će mene tamo da čeka i kako će tamo biti. Generalno sam ja neko ko voli izazove, volim društvo, volim da se nešto dešava. U tim godinama, meni je to jako zvučalo primamljivo i zanimljivo i iako mi je bilo jako teško da se odvojim od porodice jer se pre toga nikad toliko nisam odvojila, nekako me je vuklo, uđi, uđi, probaj, vidi, što da ne, izazov jedan u životu, sigurno će te nečemu nučiti i tako dalje. I tako sam i ušla - kaže Luna.

O linču koji je doživela

- Ogroman linč - rekla je kratko Luna Đogani, pa nastavila:

1/5 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Printscreen Instagram

- Ja uopšte nisam bila svesna situacije dok sam bila unutra. Kao da sam u nekom univerzumu, u nekom drugom svetu, uopšte nesvesna kamera i nesvesna toga da mene tamo neko gleda. Posle par dana je to kod mene nestalo. Kada sam ušla, sve se kao gledaš u kamere, posle sedam, osam dana to nestaje, ti potpuno izgubiš svest da si ti u jednom prostoru gde te snimaju kamere 24 sata, gde tebe tamo neki ljudi gledaju, jer sam ja takva. I dan-danas imate učesnike koji su unutra, koji znaju non-stop da se snimaju, svih deset meseci oni paze kako će da sede, kako će da pričaju, kako će da rade, ali ja nisam taj lik. Ja sam ušla u to, ja sam se ponašala onako kako sam se osećala u tom trenutku. I tako se sve to i desilo. Prepustila sam se svojim emocijama, prepustila sam se nečemu što sam osećala da je iskreno, da je pravo i da će biti vredno svega toga u šta sam se ja upustila i što sam rizikovala sve, apsolutno sve - kaže Luna.