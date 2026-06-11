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U jednom luksuznom hotelu na Zlatiboru, danas će se na večnu ljubav zakleti direktor fotografije Granda, Dušan Šljivić, inače sin direktora ove produkcije, Gorana Šljivića.

Naša ekipa se nalazi se na licu mesta, a tamo smo primetili veliki broj poznatih ličnosti koji su došli da prisustvuju ovom velikom danu za porodicu Šljivić.

Dušan i njegova buduća supruga Staša, već su se venčali u crkvi, a danas se sprema velelepno slavlje za mnogo zvanica.

Čarobna dekoracija

Ekipa Kurira zavirila je u bajkovito ukrašen restoran koji prima oko 360 gostiju. Oko 50 stolova različitih dimenzija spremni su i ukrašeni za goste.

01:34 Bajkovita dekoracija na svadbi sina Gorana Šljivića Izvor: Kurir

Posebni detalj koji privlači pažnju je malena rakija ispred svakog tanjira.

- Staša i Duki - piše na flašicama sa današnjim datumom i mestom.

- Istinska sreća se množi samo onda kada se deli sa drugima. Hvala vam što ste uveličali naš novi početak - bila je poruka koja će sačekati svakog gosta kad sedne za sto.

Sve je u nežnim tonovima, od roze do bele boje, a iznad mladenačkog stola ćirilicom piše “Ljubav”.

Domaćinski meni

1/5 Vidi galeriju Svadba sina Gorana Šljivića Foto: Kurir

Naš reporter uslikao je meni koji će obradovati sve ljubitelje dobre hrane. Pršuta, zlatiborski sir, teleća čorba samo su neke stavke u ponudi, a ceo meni koji se nalazi na stolovima, pogledajte na slici ispod.

Na ovom događaju zvanice će služiti jedan konobar na tri stola. U restoranu je sve spremno za proslavu ljubavi.

Mlada kao princeza

Dušana i Stašu usnimili smo dok su se fotografisali, a saznali smo i da je mlada svojevremeno završila muzičku školu.

1/5 Vidi galeriju Dušan Šljivić i Staša Foto: Kurir

Prelepa, kao princeza, sela je za klavir i prisetila se kako je izgledalo nekada dok je svirala, a Dušan ju je zaljubljeno gledao.