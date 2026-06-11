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Direktor "Granda" Goran Šljivić ženi sina Dušana Šljivića. Direktor fotografije "Granda" sudbonosno "da" u crkvi je izgovorio svojoj izabranici Staši ranije, a sada će stupanje u brak proslaviti sa 350 zvanica u jednom hotelu na Zlatiboru.

Njegov otac otkrio je da je na ovoj planini već sedam dana gde se bavio organizacijom svadbenog veselja i istakao da je ponosan na svog naslednika, a i za snajku je imao reči hvale.

- Utisci su prelepi, uzbuđenje je preveliko zaista - rekao je Goran Šljivić za Kurir, koji je za ovu priliku odabrao elegantno odelo, a osmeh mu nije silazio s lica.

Na naše pitanje da li je sina savetovao povodom venčanja, rekao je:

1/6 Vidi galeriju Svadba sina direktora Granda Gorana Šljivića Foto: Kurir, Marko Karović, Marko Karović

- Nisam ga nikada savetovao. Snajka je fenomenalna, slažu se super, zaista sam ponosan i presrećan.

Porodice mladenaca organizovale su gala slavlje za 350 zvanica, a direktor "Granda" objašnjava zašto je izbor bio baš Zlatibor.

- To je ukupno zvanica sa mladine i naše strane. To je jedna fina, mogu da kažem manja svadba. Mnogi su očekivali veće, brojnije. Sa sinom i snajkom smo se dogovorili da to pravimo na Zlatiboru zato što ga svi volimo i redovno dolazimo, imamo prijatelje ovde i bilo mi je lagano da to sve ovde organizujem. Prijateljima, familijama, poslovnim saradnicima nije bilo teško da dođu ovde.

1/10 Vidi galeriju Svadba sina direktora Granda Gorana Šljivića Foto: Marko Karović

Dušan radi u "Grandu" kao direktor fotografije, a njegov otac je zadovoljan što je on uspešan momak.

- Sin je krenuo mojim stopama davno, preko akademije je došao tu gde jeste. Bio sam skeptik, plašio sam se, međutim on je sjajan momak, ozbiljan umetnik što je vidljivo u svemu što radi od "Zvezda Granda", "Nikad nije kasno" i drugim formatima na Grand televiiji i na nacionalnim televizijama i drugim stvarima koje radi. Zaista sam ponosan.

05:55 Goran Šljivić Izvor: Kurir

Goran kaže da njegov sin ne voli da se javno ekponira.

- Duki moj je umetnik pravi, drugačijeg je razmišljanja od mene koji sam nekad davno bio umetnik pa sam prešao na komercijalu. Rekao sam već da je sjajan momak i ne voli da se eksponira previše, izbegava to, voli privatnost, na kraju karajeva ja sam ga i savetovao da bude takav.

O čemu je još govorio Goran Šljivić, možete pogledati u videu u okviru ovog teksta.