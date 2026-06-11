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Nekadašnja manekenka Ivana Stanković, koju je Armani obožavao, dugo je važila za jednu od najlepših Srpkinja.

Ivana se povukla iz javnosti, a na mrežama se kad-tad oglasi pa je tako sada na svom Instagram profilu objavila nikad viđene slike iz prošlosti.

Lepotu nasledila od majke

Ovoga puta otvorila je porodičan album i objavila fotografije svoje majke iz mladosti, ali i otkrila nepoznate detalje o njenom životu.

Naime, Ivanina majka se kratko bavila modelingom, a Stankovićeva je otkrila i zašto je prekinula.

- Malo ljudi zna da se i moja mama bavila doduše, na kratko, manekenstvom u Milanu... Pošto smo u Milanu živele skoro sest godina, i mama mi je često pravila društvo na kastinzima i snimanjima, a izgleda kako izgleda, nikako nije mogla da se odbrani od stalnih zapitkivanja ljudi iz sveta mode zašto se i ona ne bavi manekenstvom - pisala je Ivana i dodala:

1/5 Vidi galeriju Ivana Stanković Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Uporno je odbijala, ali smo posle nekoliko godina ja i tetka ipak uspele da je nagovorimo da prihvati poziv jedne agencije za starije modele "Fargo management ", pa su joj oni uradili ove prelepe fotografije, ali... Ona je posle tog snimanja i nekoliko uspešno urađenih kastinga, rekla da ona jednostavno ne voli da bude u centru pažnje,i posvetilla se nečemu mnogo plemenitijem (oni koji su čitali "Strast", znaju iz priče "Jedan anđeo i jedna nona" o čemu se radi) i tako se završila njena manekenska karijera. Moja mama.

Kao na filmu

Život Ivane Stanković je kao film. Rođena je u Srbiji 1973, živela je kao i svi tinejdžeri osamdesetih, ne sluteći da će jednog dana njeno lice krasiti najpoznatije svetske časopise. Kao top-model je radila revije za najveće modne kuće, a njenoj lepoti i neverovatnom telentu za dobro fotografiji su se svi divili.

Poslednjih godina o Ivani se najviše piše zbog toga što je posle velikog uspeha kao manekenka odlučila da radi u trafici i pekari. Ona je za Kurir nedavno objasnila zašto je to uradila.

1/4 Vidi galeriju Ivana Stanković Foto: Instagram

- Da, ja jesam radila sve te poslove, ali to je u sklopu projekta. Inače, moram da kažem da me šokirao momenat kako su mediji dočekali Romanu nakon pljačke. Ona je obrukala i sebe i državu, a nakon svega dočekana u Srbiji kao kraljica. Onda Katarina Rebrača i ono što je uradila, a opet znam da bi je mediji dočekali kao najveću zvezdu. E, a kad Ivana Stanković odluči da radi u pekari, to je sramota. Imamo potpuno pogrešan sistem i u svetu, ali kod nas se baš izdvojilo. Moram da kažem i da sam se jako pokajala i da me bilo sramota što sam gostovala u emisiji zajedno s Milicom Dabović. Ona je malo nakon te emisije otvorila onaj profil i meni je bilo mnogo žao. Sve to se skupilo i ja sam rekla sad ću ja da pokažem da možemo svi da na pošten način da zaradimo - pričala je Ivana, pa je dodala:

1/9 Vidi galeriju Ivana Stanković Model Foto: Damir Dervisagic, Privatna arhiva