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U jednom prestižnom hotelu na Zlatiboru danas se održava svečano venčanje Dušana Šljivića, direktora fotografije u Grandu i sina direktora ove produkcije, Gorana Šljivića.

Naša ekipa nalazi se na licu mesta, gde smo primetili brojne poznate zvanice koje su došle da uveličaju ovaj poseban dan za porodicu Šljivić.

Dušan i njegova izabranica Staša već su izgovorili sudbonosno „da“ u crkvi, dok je za danas organizovano raskošno slavlje koje će okupiti veliki broj gostiju.

Prestižna imena stižu na slavlje

Među prvima su pristigli voditelji popularne emisije "Zvezde Granda", Milan Mitrović i Ana Sević, koji su bili raspoloženi i veseli.

Ana je na sebi imala kratku crvenu haljinu u kojoj je pozirala pred medijima.

05:48
Ana Sević Izvor: Kurir

 Milan je bio nešto elegantniji i spreman za dobar provod.

04:00
Milan Mitrović Izvor: Kurir

 Tu je i Vesna Milanović, prepoznatljiva po svom šarmantnom stilu oblačenja.

04:48
Vesna Milanović Izvor: Kurir

 Voditeljka Dragana Katić posebno je zasijala na ovom divnom slavlju.

09:06
Dragana Katić Izvor: Kurir

 A Snežana Đurišić pristigla je prva od postave žirija u "Zvezdama Granda". Pevačica se odlučila za letnju kombinaciju, a na sebi je imala široki osmeh.

04:50
Snežana Đurišić Izvor: Kurir

 Dejan Matić se takođe pojavio otkrivši kako jedva čeka da spoji rad s uživanjem na moru. Na slavlju uživa i Aleksandar Milić Mili.

Ko je sve došao na venčanje kod sina Gorana Šljivića Foto: Marko Karović

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 Pogledajte dodatni snimak:

05:55
Goran Šljivić Izvor: Kurir