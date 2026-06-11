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Direktor "Granda" Goran Šljivić organizovao je bajkovito venčanje za svog sina Dušana Šljivica i njegovu izabranicu.

Staša i Dušan su u jednom prestižnom restoranu napravili gala svadbu sa 350 zvanica i i zakleli se na večnu ljubav.

Venčali se Staša i Dušan

Ekipa Kurira prisustvovala je svečanom činu, a u videu ispod pogledajte kako je izgledao trenutak kada su mladenci stupili u brak.

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Mlada i mladoženja zvanično venčani, Staša uzela Dušanovo prezime Izvor: Kurir

Staša je sa ponosom uzela prezime od svog supruga Dušana, tako da se od sada predstavlja i potpisuje kao Staša Šljivić.

 "Snajka je fenomenalna"

Njegov otac otkrio je da je na ovoj planini već sedam dana gde se bavio organizacijom svadbenog veselja i istakao da je ponosan na svog naslednika, a i za snajku je imao reči hvale.

- Utisci su prelepi, uzbuđenje je preveliko zaista - rekao je Goran Šljivić za Kurir, koji je za ovu priliku odabrao elegantno odelo, a osmeh mu nije silazio s lica.

Venčanje sina direktora Granda Gorana Šljivića Foto: Marko Karović

Na naše pitanje da li je sina savetovao povodom venčanja, rekao je:

- Nisam ga nikada savetovao. Snajka je fenomenalna, slažu se super, zaista sam ponosan i presrećan.

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Goran Šljivić Izvor: Kurir

Porodice mladenaca organizovale su gala slavlje za 350 zvanica, a direktor "Granda" objašnjava zašto je izbor bio baš Zlatibor.

- To je ukupno zvanica sa mladine i naše strane. To je jedna fina, mogu da kažem manja svadba. Mnogi su očekivali veće, brojnije. Sa sinom i snajkom smo se dogovorili da to pravimo na Zlatiboru zato što ga svi volimo i redovno dolazimo, imamo prijatelje ovde i bilo mi je lagano da to sve ovde organizujem. Prijateljima, familijama, poslovnim saradnicima nije bilo teško da dođu ovde.

Član Grand porodice

Dušan radi u "Grandu" kao direktor fotografije, a njegov otac je zadovoljan što je on uspešan momak.

- Sin je krenuo mojim stopama davno, preko akademije je došao tu gde jeste. Bio sam skeptik, plašio sam se, međutim on je sjajan momak, ozbiljan umetnik što je vidljivo u svemu što radi od "Zvezda Granda", "Nikad nije kasno" i drugim formatima na Grand televiiji i na nacionalnim televizijama i drugim stvarima koje radi. Zaista sam ponosan.

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Dragana Katić Izvor: Kurir