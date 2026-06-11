Za manje od mesec dana rasprodate su sve ulaznice za veliki spektakl koji će 27. juna biti održan na Tašmajdanu, čime je još jednom potvrđeno koliko publika širom regiona voli pesme Južnog vetra i izvođače, ali i koliko je sa nestpljenjem čekala da se posle skoro 40 godina održi ovaj koncert.

Nakon što su organizatori saopštili da više nema karata u prodaji, među publikom se odmah otvorilo pitanje – šta je sledeći korak? Zbog ogromnog interesovanja i velikog broja ljudi koji nisu uspeli da obezbede ulaznice, sve glasnije se spekuliše o mogućnosti otvaranja još jednog datuma, ali zvanične potvrde za sada nema.

U međuvremenu, organizatori nastavljaju da otkrivaju nova imena koja će nastupiti na koncertu. Najnovije pojačanje predstavlja jedna od najvećih zvezda mlađe generacije narodne muzike – Andreana Čekić .

Iako su njeno ime dugo držali u tajnosti, mnogi su pretpostavljali da će se upravo Andreana naći među izvođačima. Tokom čitave karijere ostala je verna pesmama Južnog vetra, koje su neizostavan deo njenog repertoara, pa će njen nastup na Tašmajdanu za mnoge biti potpuno prirodan spoj.

Andreana važi za pevačicu izuzetnih vokalnih mogućnosti i jednu od najtraženijih zvezda domaće estrade, zbog čega nema sumnje da će njen nastup biti među najiščekivanijim delovima večeri.

Andreana Čekić

„Dragi moji, vidimo se 27. juna na stadionu Tašmajdan da pevamo zajedno najlepše i najveće hitove Južnog vetra“, poručila je Andreana.

Publiku na Tašmajdanu očekuju Dragana Mirković, Mile Kitić, Kemal Malovčić, Marta Savić, Srećko Šušić, Gojko, Meda Sakić, Anica Milenković, Bane Vasić, Vanesa Šokčić, Sanja Maletić, Acko Nezirović, Uroš Živković, Bojana Barjaktarević i Andreana Čekić, dok organizatori najavljuju da iznenađenjima još nije kraj.

Jedno je sigurno – interesovanje publike premašilo je sva očekivanja, a sada svi sa nestrpljenjem čekaju odgovor na pitanje da li će zbog ogromne potražnje biti otvoren još jedan koncertni datum.