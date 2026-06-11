Slušaj vest

Živan Janićijević, u javnosti poznatiji pod nadimkom Burek, ostao je upamćen kao takmičar u drugoj sezoni rijaliti programa "Veliki brat" iz 2007. godine.

Tokom boravka u kući, Burek je bio prepoznatljiv po tome što je često umeo da iznervira ostale ukućane, ali i po pričama o svojim brojnim neuzvraćenim ljubavima koje je delio sa gledaocima.

Njegova najpoznatija neuzvraćena ljubav iz tog perioda bila je cimerka Jelena Žeželj, koja nije obraćala pažnju na njegova osećanja.

Jelena je, za razliku od njega, iskoristila popularnost iz rijalitija i započela voditeljsku karijeru, a danas živi u Americi, udata je i ima dvoje dece.

1/5 Vidi galeriju Burek iz Velikog brata Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Sa druge strane, Burek se nakon učešća u "Velikom bratu" potpuno povukao sa javne scene i prestao da se eksponira.

Čuva privatni život od očiju javnosti

Detalji o njegovom današnjem, privatnom životu ostali su nepoznati javnosti.

Ipak, poznato je da se fizički dosta promenio i ugojio. Iako je nekada bio specifičan po tome što je obožavao da nosi zimske vunene čarape koje mu je isplela baka, Burek je u međuvremenu počeo da prati nove trendove, te je promenio svoj vizuelni identitet i imidž.

Pogledajte dodatni snimak: