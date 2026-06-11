ZA NEKOLIKO REČI DOBILA 100.000 EVRA! Ovo je neverovatna situacija koja se dogodila Marini Tucaković, priča šokira
Ime Marine Tucaković ostalo je zauvek upisano u istoriju domaće muzike. Njen neosporni talenat doneo joj je milione kroz vanvremenske hitove, a fascinantan je podatak da je samo jedan njen stih zaradio više od 100.000 evra. Ipak, iza brojnih profesionalnih uspeha i estradnog blistavila, krila se i duboka životna tragedija koja je iznedrila jednu od njenih najemotivnijih i najtužnijih pesama.
Marina je tokom svoje višedecenijske karijere obeležila puteve najvećih regionalnih zvezda. Pored emotivnih balada, ostaće upamćena i po komercijalnim hitovima koji su joj doneli neverovatnu zaradu. Malo je poznato da je u jednoj od najčuvenijih narodnih pesama napisala isključivo jedan stih. Reč je o hitu „Zora je“, koji u originalu izvodi Neda Ukraden, a čiji je čuveni stih: „Suza je iz oka kanula“.
O tome koliko jedan pravi trenutak inspiracije može da vredi, svedoče reči izvođača ove numere. Prema ranijim izjavama Nede Ukraden:
- Upravo taj deo pesme doneo joj je više od 100.000 evra kroz autorska prava.
Lična tragedija i bol pretočeni u baladu „Mišo moj“
Iza blistave karijere krila se i njena najveća životna tragedija. Nakon gubitka sina 2010. godine, Marina je iz ličnog bola stvorila baladu „Mišo moj“. Mnogi obožavaoci i kritičari smatraju da je upravo ovo jedna od najpotresnijih numera koje je ikada stvorila.
Odluka o tome ko će izneti ovako tešku pesmu nije bila laka. Publika je prepoznala emociju utkanu u svaki stih pesme koju je otpevala Ana Nikolić, a Marina je svojevremeno o tom izboru izjavila:
- Dugo sam razmišljala kome da poverim ovu numeru, želeći da izvođač na pravi način prenese tugu, ljubav i sećanje koje je pretočeno u pesmu.“
Sinonim za vrhunsko tekstopisanje
Tokom svoje bogate karijere, Marina je sarađivala sa gotovo svim velikim imenima na domaćoj muzičkoj sceni i stvorila bezbroj hitova koji su nadživeli vreme. Njen jedinstveni pečat učinio je da njeno ime postane garancija za uspeh.
O njenoj veličini najbolje govore reči njenih saradnika iz muzičke industrije. Zbog izuzetnog talenta koji je posedovala:
- Kolege su je često opisivale kao autora kakav se retko rađa.“
I danas, godinama kasnije, Marina Tucaković ostaje sinonim za vrhunsko tekstopisanje, a njeni stihovi nastavljaju da žive kroz generacije onih koji ih sa istom strašću slušaju i pevaju.
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