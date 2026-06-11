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Nakon duže pauze zbog porođaja, popularna pevačica Milica Todorović vratila se na scenu i već na prvom nastupu uspela da podigne publiku na noge i napravi potpuni haos u klubu. Atmosferu je dodatno usijala kada je usred pesme prekinula svirku kako bi se direktno obratila grupi momaka u publici koji su delovali neraspoloženo.

Vidno spremna za šalu, pevačica im je sa bine uputila duhovit zahtev i javno ih "prozvala" zbog nedostatka energije, što je izazvalo smeh i oduševljenje prisutnih.

- Brate, kaži mi, ja ne mogu da gledam ovo. Kaži mi - rekla je ona kada je nastala neprijatna tišina.

- Pa ti ne voliš pesmu, pa što si došao u klub?

Ona se onda kroz smeh obratila i njegovom društvu:

- A vi ste ga doveli na silu, a on tipa roker, jel? Aaaa, okej, okej.

Milica im je sa sccene zatim suflirala da želi da vidi kako se provode.

- Momci, momci! Malo nešto, veselje, veselje.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović spokojna Foto: Preent Screen, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Milica Todorović u minusu 16 miliona

Pevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti kada je ostala u drugom stanju, a tek nedavno je počela da se vraća nastupima. Milica godinama unazad ima firmu preko koje posluje, što malo ko zna.

Firma Milice Todorović uspela je da ostvari prihode od 14 miliona dinara prethodne godine. Po podacima iz APR-a njeni rashodi su bili veći od 13 miliona dinara.

Ona je sebi isplatila lična primanja od skoro 17 miliona dinara i zbog toga završila 2025. godinu sa minusom od 16.301.000 dinara.

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