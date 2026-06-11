Slušaj vest

Bračni par Marka i Divnu javnost je upoznala kroz učešće u emisiji “DNK“, a u poslednjem periodu retko se pojavljuju u javnost.

I dok je prošlu godinu obeležila njihova burna svađa zbog koje je reagovala i policija, sada su odlučili da život promene iz korena.

Marko i Divna žive u selu Dubnica koje se nalazi nadomak Svilajnca, a meštani su odmah rekli da je Marko trenutno zaposlen i da skoro svaki dan radi, a Divna često bude i kod svojih sestara u selu Gložane. Mediji su posetili Divnu Milanović koja je u tom trenutku bila sa svojim sestrama, Anicom i Milicom, a na samom početku otkriva da uvek gleda da im pripomogne, jer one žive u teškim uslovima u trošnoj kući.

1/8 Vidi galeriju Ovde žive Divna i Marko DNK Foto: Printscreen/Paparaco lov, Printscreen, DNK, Printscreen

- Ovde sam sad malo u gostima i došla sam u Gložane da obiđem sestre. U ovoj kući je sada i moja treća sestra koja se vratila u Gložane i ona je najstarija, ali ona neće da snima i tu je moja mlađa sestra Milica. Došla sam kod njih da vidim šta treba moj muž i ja da im pomognemo oko sređivanja. Sa njima se nikad ne svađam, jer one mi ništa ne zameraju, osim jedino kad popijem malo više, jer oni ni ne piju, a ni ne puše – rekla je Divna na samom početku.

- Sada živimo skroz drugačije, zato i Marko nije sa mnom, jer on je zaposlen i uglavnom je ceo dan na poslu. Počeli smo da radimo baštu da bi imali za nas i time se ja bavim, jer je i skupoća velika i to nam uvek dobro dođe. Od kad je počela sezona stalno ovde ima da se prenosi seno, đubrad i sve ostalo i stvarno Marko dosta radi i svaki posao obavlja, a ja odlazim ako treba nešto da se čisti. Od kad je počeo da radi, više se i ne svađamo.

Divna otkriva da često gleda “Elitu“, ali da joj je i nakon svega najdraža prva sezona.

- Ta sezona je mnogo lepa i imamo dosta ljudi iz nje sa kojima se čujemo, naravno na prvom mestu je Janjuš, a iz šeste sezone sam bila u kontaktu sa Filipom i njemu sam zamerila što je ostavio Aleksandru, jer sa njom ima dete. Pored njih iz prve sezone je i naš dobar prijatelj Bora, koji sada gleda drugu devojku, ali njemu je bila bolja Milica Kemez koju nije preboleo, a i Filip Đukić je naš dobar drug i on je dobar dečko i on izlazi kao slobodan iz “Elite“, jer on neće da bude kao što su Luna i Marko ili Nadežda i Toma, već hoće da izađe kao solo dečko – iskrena je bila Divna.

1/12 Vidi galeriju Bračni par Marko i Divna koje je javnost upoznala kroz učešće u emisiji "DNK", nakon "Zadruge 6" kada su poslednji put bili deo rijaliti programa retko su se pojavljivali u javnosti. Foto: Printscreen Zadruga, Printscreen

"Marko i ja ulazimo u desetu sezonu"

Divna je u razgovoru otkrila da će od septembra ponovo živeti u Beloj kući.

- Očekujte Marka i mene u desetoj sezoni “Elite“, vraćamo se da pokažemo narodu koji su učesnici najbolji i da budemo na tronu. Ulazimo kao bračni par i idemo tamo da se šalimo. Videćemo koliko ćemo biti, ali će biti zabavno i smešno. Marko i ja ćemo se držati zajedno, a ako ne budemo mogli da ostanemo, ja ću furati svoju priču do kraja. Volela bih da uđu Marko Miljković i Luna i da se zajedno družimo kao u šestoj sezoni, jer su se Marko i moj Marko tada najviše šalili i kad popiju su znali da se zezaju, a ne da vređaju druge – otkriva bivša učesnica.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: