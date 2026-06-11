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Pevačica Indi Aradinović se pojavila na promociji albuma bivše zadrugarke i reperke Die Kostić koja se okrenula novom poslu.

Indi je došla nasmejana i raspoložena, a onda je pomenula i svoj odnos sa trudnom sestrom Editom, pa otkrila da joj je blokirana.

Ona je na početku otkrila da je raskinula

- Veza na daljinu, treba dati šest meseci test, tri meseca kada su partneri konstantno zajedno, u istom gradu, u istoj sobi, u istom krevetu, za mene je ljubav ne može da bude ako nije konstantna.Nekad jesam, nekad nisam romantična, ne treba bežati od toga. Moj brak je trajao 90 dana. Treniram, živim zdravo, sama sam, uskoro punim 40, radujem se svojim budućim uspesima.

1/5 Vidi galeriju Indi Aradinović ponosna tetka Foto: Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen

Dodala je i da je u jednom periodu verovala da će jedan odnos prerasti u ozbiljnu životnu priču, ali da se to ipak nije dogodilo.

- Mislia sam da će to ići ka nekoj ozbiljnijoj priči, i on je tako mislio, išli smo zajedno ka tome, ali kakav ti je karakter takva ti je i sudbina.

Pevačica se dotakla i odnosa sa porodicom, posebno sa sestrom Editom Aradinović koja je trudna, naglašavajući da uprkos nesuglasicama udaljenosti i dalje oseća emociju i podršku.

- Moja draga sestra Edita ponosi se time, sve ću joj oprostiti, u drugom je stanju. Nemamo mi odnos, to je to. Srećna sam što postajem tetka, valjda će mi dozvoliti da vidim bebu, valjda je čovek. Da nismo sestre ne bismo se družile.

1/6 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

U nastavku razgovora, Indi je istakla da se i sama bori sa anksioznošću, te poslala poruku podrške svim ljudima koji prolaze kroz slične proble kao i koleginici Mini Kostić.

- Nema veze što se izdešavalo pre, želim Mini Kostić brz oporavak, svima koji su u takvom stanju, estrada je ovih dana u tim tema, prva se borim sa anksioznošću.

kurir / telegraf

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