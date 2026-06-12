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Nekadašnja članica grupe "Models", Ivana Berendika već godinama živi daleko od domaće javnosti, a nakon udaje za milionera Tomasa Jermoluka, jednog od osnivača kompanije Google, posvetila se porodičnom životu.

Iako privatnost ljubomorno čuva, Ivana je ovoga puta sa pratiocima podelila nesvakidašnji snimak sa porodičnog putovanja u Japan.

Naime, Berendika je sa suprugom i decom posetila poznati park u kojem slobodno šetaju jeleni i srne, a ono što je trebalo da bude bezbrižna porodična avantura pretvorilo se u urnebesnu situaciju. Životinje su uporno pratile njenog supruga Tomasa, koji je pokušavao da im pobegne, dok su ga jeleni doslovno jurili u potrazi za hranom.

- Klanjaju se za hranu, čine se ljubaznim. To je sve prevara, ujedaju kao ludi - našalila se Ivana uz objavljeni snimak.

00:17 Muža bivše modelsice napali jeleni Izvor: Instagram

Podsetimo, Ivana je u braku sa Tomasom dobila blizance Zoi Mej i Kaija Nikolu. Nekadašnja pevačica retko govori o privatnom životu, a svoju decu gotovo nikada ne eksponira u javnosti.

Ipak, nedavno je napravila izuzetak kada je povodom Noći veštica objavila porodičnu fotografiju na kojoj su ona, suprug i njihovi naslednici bili maskirani, što je izazvalo veliko interesovanje njenih pratilaca. Njene objave su prava retkost, pa svaki uvid u porodični život bivše pevačice privlači pažnju javnosti.

Život posle muzike

Nakon što je napustila grupu "Models", Ivana se preselila iz Srbije, završila studije na prestižnom dizajnerskom univerzitetu, a danas sa porodicom živi u luksuznoj vili u Majamiju. Govoreći o svom suprugu milioneru, Ivana je priznala da nikada nije bila devojčica koja je maštala o "princu na belom konju", već je uvek bila racionalnija. Ipak, ističe da su je Tomasove godine, mudrost i harizma naveli da se istinski zaljubi u njega.

1/4 Vidi galeriju Ivana Berendika sa suprugom Amerikancem krstila decu pod Ostrogom Foto: Printscreen Insatgram

- Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima".

- Tomas obožava egzotična putovanja i ekstremne sportove. Otvoren je i voli sve da proba, a to nas je i spojilo. Oboje smo radoznali, želimo da otkrivamo nove zemlje i kulture. Upoznala sam ga kada sam imala dvadeset pet i već tada prošla sam mnogo više od svojih vršnjakinja".

Tajno krštenje na Ostrogu