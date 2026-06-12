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Domaća javnost nedavno je saznala za emotivnu vezu glumca Alekseja Bjelogrlića i pevačice Sare Jovanović, poznatije kao Sara Jo, o čemu bruje društvene mreže danima.

Ova vest je mnoge iznenadila budući da su nedavno oboje bili u odvojenim ljubavnim vezama. Sara Jo bila je u petogodišnjoj vezi sa koreografom Žigom Sotlarom, sa kojim je viđena na jednom događaju krajem marta ove godine.

Sara rešila je da podigne temperaturu na društvenim mrežama podelivši provokativne fotografije sa letovanja na kojima pozira u minijaturnim kupaćim kostimima.

1/10 Vidi galeriju Sara Jo Foto: Pritnscreen/Instagram

Sara Jo je stavila tačku na vezu sa Žigom, a kako su primetili fanovi na mrežama pevačica i dalje prati svog, sada već bivšeg dečka, dok je on nju otpratio sa Instagrama.

Vrlo brzo pojavila se informacija i da je Sara Jo sada u vezi sa Aleksejem Bjelogrlićem. Da ljubav cveta i da par više ne želi da se krije, svedoče i objave na društvenim mrežama.

Pevačica je ubrzo objavila i fotografju Bjelogrlića na kojoj se smeje, što je bila još jedna potvrda romanse.

1/6 Vidi galeriju Aleksej Bjelogrlić Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

I mladi Bjelogrlić je na svom "storiju" podelio misterioznu fotografiju devojke kojoj se ne vidi lice, ali oštrom oku fanova nije promakao ključni detalj – upečatljiv lančić koji je upravo Sara nosila samo veče ranije.