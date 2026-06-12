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Reperka Dia Kostić nedavno je objavila svoj album prvenac sa čak 10 novih pesama. "Monako", "Ogledalce", "Koreni", "Ma da", "Bla Bla", "Boje", "Vanila", "Diva", "Najgora" objavljene su na njenom zvaničnom Jutjub kanalu, a ako je suditi po komentarima publike vrlo su zadovoljni novim muzičkim vajbom koji je Dia donela na našu scenu. Ono što su takođe svi primetili jeste da Dia ima jako sličnu energiju, ali i izgled svetski poznate reperke Kardi Bi, pa je već dobila titulu srpske Kardi Bi.

Nakon što je veliki projekat na kome se dugo i marljivo radilo završen, Dia je odlučila da napravi gala promociju za medije i svoje najbliže, a ujedno je proslavila i svoj rođendan.

1/21 Vidi galeriju Dia Kostić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na samom ulazu u restoran goste je dočekivala devojka koja je oko sebe imala veliki obruč na kom su se nalazile vinske čaše skupocenog vina koji je Dia odabrala za ovu posebnu priliku. Da gosti uživaju u svakom trenutku i u dobroj atmosferi Dia je angažovala i jednog od najboljih di-džejeva na našim prostorima. Dia se pojavila u haljini koja je oduševila sve prisutne, sačinjene od raznih boja, kože i pertli.

Sprema i duet

- Ovo je tek početak, ja ne stajem! Nastavljamo u punoj brzini i uskoro izlazi duet sa jednim poznatim pevačem sa naše scene - rekla je reperka.

S obzirom da je očigledno da je u ovaj projekat uloženo mnogo novca, Dia je medije je zanimalo i koja je cifra u pitanju.

- Pa znate kako nisam ja u Švajcarakoj radila tolike godine za džabe, moraju te pare i negde da se potroše. Ja sam rešila da ih potrošim na ovaj način. A ako baš moram da otkrijem cifru, neko u Švajcerskoj radi 45 godina da bi zaradio ovaj novac koji sam ja uložila u album. Eto, tako ću reci, a oni koji znaju koje su plate tamo znaće koja je cifra u pitanju.

Dia je potom otkrila da je mogla i da ostane bez ovog projekta jer je jedna koleginica kada je čula pesme u studiju gde ih je Dia snimala poželela da otkupi album.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Jedna baš poznata muzička zvezda, htela je da otkupi ovaj album od ljudi koji su radili na njemu. Mene su pozvali i pitali, rekla sam da ne dolazi u obzir.