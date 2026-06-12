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Direktor "Granda" Goran Šljivićoženio je sina Dušana, inače direktora fotografije u "Grandu".

Na opštinskom venčanju i svadbenom veselju, koje je održano u jednom prestižnom hotelu na Zlatiboru, bilo je 350 zvanicama, a među njima i brojne poznate ličnosti. Sa Dušanom i njegovom izabranicom Stašom slavili su i Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Dragan Kojić Keba, Aleksandar Milić Mili, Ana Sević, Milan Mitrović, Dejan Matić i mnogi drugi, ali je primetno da ovom činu nije prisustvovala Suzana Jovanović.

Poznato je da su njen pokojni suprug, estradni mag Saša Popović i Goran Šljivić bili dugogodišnji saradnici, te je mnoge iznenadilo Suzanino odsustvo. Ima onih koji su se zapitali koji je razlog ovakve odluke, da li je bila sprečena ili je pak došlo do zahlađenja odnosa.

Mi smo pozvali Suzanu, koja je poručila da nema nikakvih problema, ali za duži razgovor nije imala vremena jer je, kako nam je rekla, u gužvi.

Foto: Printscreen

- Sve je u redu, ali ništa ne mogu da vam pričam o tome - rekla je ona za Kurir i time dala do znanja da odnosi nisu loši, već najverovatnije iz privatnih razloga nije bila u prilici da dođe na slavlje.

Podsetimo, direktor "Granda" je pred venčanje sina za Kurir istakao da je ponosan na njega i pohvalio snajku.

- Utisci su prelepi, uzbuđenje je preveliko zaista - rekao je Goran Šljivić za Kurir, koji je za ovu priliku odabrao elegantno odelo, a osmeh mu nije silazio s lica.

Na naše pitanje da li je sina savetovao povodom venčanja, rekao je:

- Nisam ga nikada savetovao. Snajka je fenomenalna, slažu se super, zaista sam ponosan i presrećan.

1/6 Vidi galeriju Svadba sina direktora Granda Gorana Šljivića Foto: Kurir, Marko Karović, Marko Karović

Porodice mladenaca organizovale su gala slavlje za 350 zvanica, a direktor "Granda" objašnjava zašto je izbor bio baš Zlatibor.

- To je ukupno zvanica sa mladine i naše strane. To je jedna fina, mogu da kažem manja svadba. Mnogi su očekivali veće, brojnije. Sa sinom i snajkom smo se dogovorili da to pravimo na Zlatiboru zato što ga svi volimo i redovno dolazimo, imamo prijatelje ovde i bilo mi je lagano da to sve ovde organizujem. Prijateljima, familijama, poslovnim saradnicima nije bilo teško da dođu ovde.